La Diputación Foral de Gipúzcoa y la Fundación Adinberri han presentado BIDE, un programa dirigido especialmente a personas mayores de 55 años que busca mejorar sus hábitos alimentarios y contribuir a un envejecimiento saludable. La propuesta, desarrollada en colaboración con GOe Tech Center, el centro tecnológico en gastronomía del Basque Culinary Center, plantea un reto de 21 días en el que los participantes podrán aprender a cuidar su alimentación a través de actividades prácticas y recursos digitales.

El programa comenzará el 17 de diciembre y contará con 150 plazas presenciales, además de una modalidad online

El programa comenzará el próximo 17 de diciembre y se prolongará hasta el 25 de enero. Para facilitar la participación, contará con 150 plazas presenciales en las instalaciones de GOe, aunque también será posible seguir los contenidos a través de internet. La iniciativa pretende trasladar las recomendaciones nutricionales a la vida cotidiana, ofreciendo herramientas para planificar menús equilibrados, interpretar las etiquetas de los productos, realizar compras responsables y preparar platos nutritivos sin renunciar al placer de comer. Durante la presentación, la diputada general de Gipúzcoa, Eider Mendoza, ha destacado la importancia de anticiparse a las situaciones de dependencia y trabajar para preservar la salud y la autonomía de las personas. En este sentido, ha defendido BIDE como una iniciativa que acerca la prevención a la ciudadanía mediante experiencias útiles y vinculadas a las necesidades del día a día.

La propuesta incluirá tres talleres formativos y prácticos durante el mes de enero. El primero tendrá lugar el día 14, bajo el título 'Alimenta tu longevidad', y estará centrado en la planificación de comidas equilibradas. El 21 de enero se celebrará 'Compra responsable y saludable', una sesión dedicada a aprender a elegir productos e interpretar correctamente el etiquetado nutricional. Por último, el 25 de enero tendrá lugar 'Cocinar es también cuidar', donde se abordarán diferentes técnicas culinarias y la combinación de ingredientes para elaborar comidas saludables. Además de estas actividades, GOe Tech Center ha desarrollado una aplicación específica para acompañar a los participantes durante el reto. La herramienta reunirá recetas, vídeos, recomendaciones y recursos relacionados con la nutrición y la gastronomía. Las sesiones presenciales también se grabarán para que quienes elijan la modalidad digital puedan acceder a sus contenidos.

Tres talleres en enero

Usune Etxeberria, investigadora y responsable del proyecto en GOe Tech Center, ha explicado que el objetivo es facilitar la incorporación de pequeños cambios en la alimentación que puedan mantenerse a largo plazo. La iniciativa no pretende transformar de golpe las rutinas de los participantes, sino ofrecer conocimientos y herramientas que puedan aplicar progresivamente en su vida diaria. Como incentivo adicional, entre las personas que completen el programa se sorteará una experiencia gastronómica para 16 participantes, que podrán disfrutar de un taller culinario en las cocinas de GOe.

La iniciativa está especialmente dirigida a mayores de 55 años y no requiere conocimientos previos de nutrición ni de cocina. Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web retobide.netlify.app, donde tendrán la posibilidad de elegir entre la modalidad presencial y la formación online. BIDE forma parte del Modelo Integrado de Intervención Precoz en Longevidad (PIE), impulsado por la Diputación Foral de Gipúzcoa y Adinberri. Este proyecto busca prevenir la fragilidad y favorecer que las personas puedan conservar su autonomía durante el mayor tiempo posible.