Los beneficios del Carné+65 de Galicia

Galicia es una de las comunidades autónomas con la población más longeva de España y una de las que más población mayor de 65 años tiene solo por detrás de Asturias y Castilla y León según los datos del INE. Esta es una de las razones por las que la Xunta de Galicia se ha propuesto mejorar la calidad de vida de sus vecinos y para ello ha creado el Carné+65.

Según el propio presidente de la Xunta Alfonso Rueda, compartía a través de sus redes sociales "En Galicia envellecer é sinónimo de calidade de vida" (En Galicia envejecer es sinónimo de calidad de vida) destacaba que 600.000 gallegos mayores de 65 años podrán tener descuentos en cultura, ocio y salud. "Seguimos traballando por un envellecemento activo, combatendo a soidade e o idadismo. A #GaliciaCalidade tamén é vivir máis e mellor" (Seguimos trabajando por un envejecimiento activo, combatiendo la soledad y el edadismo. A #GaliciaCalidade también es vivir más y mejor) destacaba en un tuit en la red social X el presidente Rueda.

En la página web oficial sobre este nuevo carné, el carné+65, que ofrece la Xunta de Galicia, señala que a todas las personas mayores de 65 les ha tenido que llegar por correo postal en su domicilio directamente este carné. No obstante, si alguien no lo hubiera recibido ofrecen una dirección de correo electrónico para poder solicitarlo (xestion.carne65.maiores@xunta.gal). No necesita ser activado y tampoco caduca. Tan solo habrá que presentarlo en los establecimientos asociados para obtener los descuentos.

Hay descuentos de todo tipo desde un 10% en espectáculos, establecimientos comerciales, balnearios, servicios turísticos y gastronomía, 20% en moda, hoteles y casas rurales, aventuras en algunas agencias de viajes y hasta un 30% de descuento en cuidados para la salud, como ópticas, clínicas dentales o fisioterapeutas.