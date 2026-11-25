El recibo de la luz vuelve a encarecerse y alcanzará en noviembre su importe más elevado de los últimos cuatro años. Los hogares acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) pagarán una media estimada de 71,60 euros, un 38% más que durante el mismo mes de 2025. Así lo recoge el comparador energético Hello Watt, que calcula un incremento de 19,69 euros en la factura de un hogar tipo.

Sin rebajas fiscales en noviembre

La subida se producirá incluso con una previsión de consumo inferior a la del año pasado. Según las estimaciones, las temperaturas más suaves de lo habitual permitirán reducir el gasto eléctrico un 4%, hasta situarlo en unos 206 kilovatios hora (kWh). Sin embargo, este ahorro no será suficiente para compensar el encarecimiento de la energía. El precio del término de energía del PVPC rondará los 0,215 euros por kWh, frente a los 0,135 euros registrados en noviembre de 2025. Esto supone un incremento cercano al 58% en el coste de la electricidad consumida. De hecho, si los hogares mantuvieran exactamente el mismo consumo que hace un año, la factura alcanzaría los 73,75 euros, un 42% más. El precio de la energía aumentará cerca de un 58%, pese a que el consumo previsto será un 4% inferior al de noviembre de 2025.

Al encarecimiento de la electricidad se suma la ausencia de nuevas reducciones fiscales. Los consumidores no podrán beneficiarse durante noviembre de una rebaja del IVA ni del impuesto eléctrico, ya que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de la electricidad correspondiente a septiembre registró un incremento interanual del 11,4%, por debajo del umbral del 15% necesario para activar estas medidas. Las perspectivas tampoco apuntan a una reducción fiscal en diciembre. Danny Salazar, director general de Hello Watt, estima que el IPC eléctrico de octubre se situará alrededor del 10%, nuevamente por debajo del porcentaje requerido. Por otro lado, la llegada de temperaturas más bajas y el mayor uso de la calefacción y la iluminación provocarán un incremento del consumo respecto a octubre. El comparador calcula que los hogares pasarán de utilizar unos 179 kWh a 206 kWh, lo que representa un aumento cercano al 15% en apenas un mes. El mercado mayorista registró en octubre su precio mensual más elevado desde septiembre de 2022, con una media de 166,66 euros por MWh.

El gas, detrás del encarecimiento

La evolución del mercado mayorista también ayuda a explicar la subida de la factura. Según el grupo ASE, el precio medio diario de la electricidad alcanzó en octubre los 166,66 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra supone un incremento del 16,34% respecto a septiembre y del 119,9% en comparación con octubre de 2025, convirtiéndose en el nivel mensual más alto desde septiembre de 2022. Uno de los principales factores que explican este repunte es el encarecimiento del gas. Este combustible llegó a alcanzar los 99,38 euros por MWh el pasado 24 de octubre, más del triple que en el mismo periodo del año anterior.

El informe del grupo ASE relaciona esta evolución con las tensiones en el estrecho de Ormuz, las restricciones al suministro de gas natural licuado a través de esta vía y la proximidad del invierno. Estos factores han contribuido a elevar el coste del combustible y, con ello, el precio de la electricidad en el mercado mayorista. De esta manera, los hogares con tarifa regulada afrontarán noviembre con una factura considerablemente más elevada, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y la falta de alivio fiscal.