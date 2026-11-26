Para los trabajadores sénior, reincorporarse al mercado laboral tras un despido suele resultar más complejo, lo que aumenta el riesgo de agotar el paro y pasar años sin ingresos antes de alcanzar la jubilación. Para paliar esta situación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla un subsidio de 480 euros mensuales dirigido a mayores de 52 años que reúnan todos los requisitos para jubilarse salvo la edad.

Sin embargo, cumplir las condiciones no garantiza el cobro si no se respetan los tiempos marcados por la ley. El derecho a la prestación nace a partir del día siguiente al denominado «hecho causante», cuya fecha varía según la situación de partida de cada solicitante.

Los cuatro supuestos que marcan el inicio del plazo

Para calcular el tiempo disponible para tramitar la ayuda, el SEPE distingue cuatro escenarios diferentes:

Agotamiento del paro : si se solicita tras haber terminado una prestación contributiva por desempleo el 1 de noviembre de 2024 o en una fecha posterior, el hecho causante es el día en que se agotó el paro.

: si se solicita tras haber terminado una prestación contributiva por desempleo el 1 de noviembre de 2024 o en una fecha posterior, el hecho causante es el día en que se agotó el paro. Cotizaciones insuficientes : si se accede acreditando al menos 90 días cotizados (sin llegar al mínimo para la prestación contributiva), la fecha de referencia es la de la última situación legal de desempleo anterior a la solicitud.

: si se accede acreditando al menos 90 días cotizados (sin llegar al mínimo para la prestación contributiva), la fecha de referencia es la de la última situación legal de desempleo anterior a la solicitud. Reanudación de otro subsidio : cuando se retoma otra ayuda cumpliendo simultáneamente los requisitos del subsidio para mayores de 52 años, cuenta la fecha de reanudación.

: cuando se retoma otra ayuda cumpliendo simultáneamente los requisitos del subsidio para mayores de 52 años, cuenta la fecha de reanudación. Cumplimiento de la edad: si la persona ya había agotado el paro o se encontraba en desempleo tras haber cotizado 90 días, el hecho causante será el día en que cumpla los 52 años.

De los 15 días hábiles al límite infranqueable de seis meses

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que la solicitud debe presentarse en los 15 días hábiles siguientes al hecho causante para que el derecho al cobro nazca al día siguiente de dicha fecha. Si el trámite se realiza fuera de esos 15 días hábiles, el artículo 276 de la LGSS permite acceder igualmente a la ayuda, comenzando a cobrarla desde el mismo día en que se presenta la solicitud, siempre que no hayan transcurrido más de seis meses desde el hecho causante. Superado ese límite de medio año, la solicitud será denegada de forma automática. La normativa solo contempla excepciones muy específicas, como encontrarse el último día del plazo percibiendo una prestación por incapacidad temporal o por nacimiento y cuidado de menor, entre otros supuestos tasados.

La declaración anual de rentas, clave para mantener la ayuda

Una vez concedido el subsidio, el beneficiario debe cumplir con una obligación periódica para evitar que el SEPE suspenda el pago: presentar la declaración anual de rentas cada 12 meses. Este trámite debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a cada periodo anual, contado desde el nacimiento del derecho o desde su última reanudación.