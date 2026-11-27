El proyecto "Cultura y Bienestar" de CEATE - Mayores Activos ha celebrado su jornada de evaluación, un encuentro que ha servido para analizar los resultados obtenidos durante el año y poner en valor la extraordinaria labor desarrollada por los Voluntarios Culturales Mayores, auténticos protagonistas de una iniciativa que acerca el patrimonio cultural a las personas mayores que residen en Centros Residenciales o participan en Centros de Día.

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales datos de una edición que confirma el crecimiento del programa. A lo largo de 2026 se han realizado 75 acciones culturales, alcanzando a más de 1.350 participantes en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Las actividades han llegado a centros ubicados en localidades como El Berrueco, Miraflores de la Sierra, Las Rozas, Torrejón de Ardoz o Arganda del Rey, entre otros municipios.

Además, desde CEATE se ha establecido contacto con más de 60 Centros Residenciales y Centros de Día, reforzando una red de colaboración que continúa ampliando las oportunidades de acceso a la cultura para las personas mayores.

La cultura sale de los museos para encontrarse con las personas

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es que permite que los espacios culturales trasciendan los límites de sus edificios. Gracias a la implicación de los Voluntarios Culturales Mayores, los conocimientos, historias, obras y experiencias vinculadas a museos, exposiciones, rutas patrimoniales y espacios culturales llegan directamente a quienes, por sus circunstancias personales o de movilidad, encuentran mayores dificultades para acceder a ellos.

Los voluntarios comparten con los participantes todo el conocimiento adquirido en los espacios culturales donde desarrollan su actividad voluntaria, convirtiéndose en auténticos embajadores de la cultura. De esta manera, son los museos, el patrimonio, el arte y la historia los que visitan a las personas mayores en sus centros, favoreciendo la participación, el diálogo y el aprendizaje compartido.

Actualmente, más de 40 Voluntarios Culturales Mayores se encuentran inscritos en el proyecto y 20 de ellos están preparando sus primeras exposiciones culturales, incorporándose progresivamente al proyecto ‘Cultura y Bienestar’.

Actividades únicas construidas desde la cercanía y la experiencia

Las actividades desarrolladas en los centros tienen una duración aproximada de 60 minutos, un tiempo que permite combinar la exposición de contenidos culturales con la conversación y la participación activa de los asistentes.

Cada presentación es única. Lejos de reproducir modelos estandarizados, los voluntarios preparan cuidadosamente sus intervenciones, incorporando materiales audiovisuales, música, vídeos y recursos manipulativos que permiten a los participantes tocar, observar y experimentar los contenidos de manera más cercana.

El cariño, la dedicación y el compromiso de cada voluntario hacen posible que ninguna actividad sea igual a otra. Esta personalización ha sido precisamente uno de los aspectos más valorados por los centros participantes y por las personas asistentes.

Formación continua para fortalecer la acción voluntaria

Durante 2026, los Voluntarios Culturales Mayores han participado en diversas acciones formativas, tanto presenciales como online, encaminadas a mejorar sus competencias y fortalecer su intervención en los centros.

Entre los contenidos desarrollados destacan los cursos de Comunicación y Motivación, Escucha Activa, Empatía y Relación de Ayuda, así como diferentes formaciones relacionadas con las competencias digitales, la creación de presentaciones y el manejo del denominado "Pack CEATE", conjunto de materiales y recursos que los voluntarios utilizan durante sus visitas a los centros.

Esta formación permanente contribuye a garantizar la calidad de las actividades y favorece una intervención adaptada a las necesidades de las personas participantes.

Una valoración altamente positiva

Las valoraciones recogidas durante el año reflejan un elevado grado de satisfacción por parte de profesionales, residentes y usuarios de los centros. Entre los aspectos más destacados figuran el carácter enriquecedor de las actividades, la calidad organizativa, la adaptación a los horarios y dinámicas de cada centro y, especialmente, la elevada participación e implicación de las personas asistentes.

Los resultados obtenidos refuerzan la importancia de seguir impulsando iniciativas que utilicen la cultura como herramienta para promover el bienestar emocional, la estimulación cognitiva, la participación social y el envejecimiento activo.

Una jornada para compartir experiencias y mirar al futuro

La Jornada de Evaluación se articuló en torno a tres mesas de trabajo que permitieron conocer la visión de todos los actores implicados en el proyecto.

La primera mesa, presentada por Gonzalo Berzosa, presidente de CEATE - Mayores Activos, bajo el título "El voluntariado cultural, un recurso en Centros Residenciales y Centros de Día de Personas Mayores", abordó los fundamentos y objetivos que impulsaron la creación del proyecto Cultura y Bienestar, así como el valor social de la participación de las personas mayores en acciones de voluntariado cultural.

La segunda mesa contó con la intervención de Ángel Noci, técnico responsable del programa, quien presentó los principales resultados de 2026 y explicó los procesos de organización y coordinación que hacen posible la colaboración entre CEATE, los Voluntarios Culturales Mayores y los centros participantes.

La tercera y última mesa ofreció la visión más cercana y humana del proyecto. En ella participaron los voluntarios Francisco Perona, coordinador voluntario del MAVA; Xandra Ramos, voluntaria de exposiciones itinerarias; Miguel Ángel Fernández, voluntario de exposiciones; y Aránzazu Montes, voluntaria vinculada al Museo del Traje.

Junto a ellos intervinieron representantes del Centro Residencial Dr. González Bueno, concretamente María Gorostiza, terapeuta ocupacional, y Milagros Mateo, residente del centro.

Sus testimonios permitieron conocer de primera mano las experiencias, emociones, aprendizajes y beneficios que genera el proyecto, poniendo rostro a una iniciativa que demuestra cómo la cultura puede convertirse en una poderosa herramienta de encuentro, bienestar y participación para las personas mayores.

Con iniciativas como "Cultura y Bienestar", CEATE continúa reforzando su compromiso con el envejecimiento activo, la solidaridad entre generaciones de mayores y el acceso universal a la cultura, acercando el patrimonio allí donde más valor puede aportar: a las personas.

La edición del año 2026 del programa ‘Cultura y Bienestar’ ha contado con la subvención convocada por la Comunidad de Madrid para la realización de programas de interés general para atender fines de interés social.