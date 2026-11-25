A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunitario pierde progresivamente parte de su capacidad para reconocer y combatir amenazas como las infecciones y las células cancerosas. Este proceso, conocido como inmunosenescencia, ayuda a explicar por qué las personas mayores presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades y pueden responder peor a las vacunas.

Tres alteraciones genéticas modifican las defensas

Ahora, un estudio de la Universidad de Monash, en Australia, ha identificado un patrón genético relacionado con el envejecimiento inmunológico que permite comprender mejor por qué las defensas del organismo se vuelven menos eficaces con el paso del tiempo. La investigación, publicada en la revista Science Immunology, ha detectado cambios genéticos que afectan al funcionamiento de las células inmunitarias y que podrían abrir nuevas vías para combatir el deterioro del sistema inmunológico. El trabajo, de carácter preclínico y liderado por investigadores del Instituto de Descubrimiento Biomédico de Monash, se centró en las células T CD8+, un tipo de célula inmunitaria que constituye una de las primeras líneas de defensa del organismo.

Estas células se encargan de identificar y destruir aquellas que están infectadas o que pueden convertirse en cancerosas. A través de modelos preclínicos de ratones, los investigadores identificaron tres formas distintas en las que el envejecimiento modifica las instrucciones genéticas que regulan el comportamiento de las células inmunitarias. Estos cambios afectan a su capacidad para adaptarse a nuevas amenazas, controlar las respuestas del sistema inmunológico y mantenerse saludables.

Nuevas posibilidades para frenar el deterioro inmunitario

Uno de los hallazgos más destacados fue la identificación de un grupo de células inmunitarias envejecidas que hasta ahora era desconocido. Estas no solo pierden su capacidad para proteger al organismo frente a las enfermedades, sino que también pueden suprimir activamente las respuestas de otras células inmunitarias, dificultando aún más el funcionamiento de las defensas. El descubrimiento pone de manifiesto que el envejecimiento inmunológico no afecta a todas las células de la misma manera. Algunas pierden progresivamente su capacidad protectora, mientras que otras comienzan a interferir en la actividad del resto del sistema inmunitario. El doctor Daniel Thiele, primer autor del estudio e investigador del Instituto de Descubrimiento Biomédico de Monash, explica que estos resultados ayudan a comprender por qué el envejecimiento incrementa la vulnerabilidad frente a determinadas enfermedades. Según señala, la edad es el principal factor de riesgo del cáncer en general, mientras que el sistema inmunitario desempeña una función constante de vigilancia para localizar y eliminar posibles células cancerosas.

Sin embargo, con el paso de los años, esta defensa natural pierde eficacia, lo que aumenta la vulnerabilidad frente al cáncer y las infecciones y reduce la capacidad de respuesta a las vacunas. Thiele considera que el estudio proporciona un modelo del envejecimiento inmunológico que permitirá identificar posibles objetivos para revertir algunos aspectos de este deterioro. Comprender qué cambios se producen en el interior de las células podría facilitar el desarrollo de estrategias más específicas para recuperar parte de su funcionamiento. Los investigadores apuntan así a la posibilidad de diseñar futuras terapias que ayuden a mantener el sistema inmunitario más fuerte y saludable durante más tiempo y que, potencialmente, permitan ralentizar otros aspectos del envejecimiento. No obstante, los resultados proceden de modelos preclínicos, por lo que todavía será necesario avanzar en la investigación para determinar cómo podrían trasladarse estos hallazgos a las personas.