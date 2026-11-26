Hacer nuevas amistades no tiene edad, aunque encontrar personas con las que compartir tiempo puede resultar más complicado con los años. Para combatir esa soledad, una iniciativa en Vigo organiza encuentros entre mujeres mayores de 70 años que buscan conocer gente, conversar y recuperar las relaciones sociales. La propuesta es sencilla: quedar para tomar un café y dejar que surjan nuevas amistades.

Detrás de esta iniciativa está Alba, impulsora de 'Café con Compañía', un movimiento social dirigido a mujeres de alrededor de 70 años en adelante. Su objetivo es ayudar a quienes sienten que les faltan amistades a construir nuevas redes de apoyo y compañía.

Más de dos millones de personas de más de 65 años viven solas en España. Algunas cuentan con familiares cercan, pero en muchas ocasiones, no tienen amigos con quienes hacer planes.

La soledad también tiene consecuencias para la salud. La evidencia científica apunta a que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y desarrollar demencias.

La familia no siempre sustituye a las amistades

En muchos casos, las responsabilidades familiares hacen que las relaciones de amistad queden relegadas a un segundo plano. Los hijos ocupan buena parte del tiempo y, con el paso de los años, algunas mujeres encuentran dificultades para mantener o crear nuevos vínculos sociales.

Una de las participantes explica que se ha sumado a los encuentros porque ella también se sentía sola. Para otras, la iniciativa supone recuperar una parte de su vida que había quedado en segundo plano.

En el caso de Cristina, que llegó de Buenos Aires hace 22 años, "mis amistades las dejé todos en mi país". La distancia y el paso del tiempo han hecho que encontrar nuevas personas con las que compartir momentos sea muy importante.

Carmen, que tiene seis hijos muy presentes en su vida, también encuentra en estos encuentros algo diferente a la compañía familiar. Tener hijos cerca no es lo mismo que disponer de alguien con quien tomar un café, conversar tranquilamente o salir a bailar.