La popularidad de las frutas y verduras de pequeño tamaño, pensadas para consumir entre horas, está llegando también a los jardines y huertos domésticos. A los conocidos pepinos y pimientos mini se suma ahora el cucamelón, un pequeño fruto cuya apariencia recuerda a una sandía en miniatura y que comienza a despertar la curiosidad de quienes buscan variedades diferentes para cultivar.

Una planta trepadora que necesita humedad y calor

Aunque su aspecto puede llevar a confusión, no se trata de una sandía, sino de un pepino de origen mexicano. También conocido como sandita o Melothria scabra, esta especie todavía no es habitual en los supermercados, pero sus semillas empiezan a comercializarse en viveros y gana popularidad entre los aficionados a la jardinería. El cucamelón tiene aproximadamente el tamaño de una uva y presenta una forma ovalada. Su piel es verde, con unas características rayas de un tono más oscuro que recuerdan a las de las sandías tradicionales. Además de su apariencia, destaca por su sabor refrescante, con un ligero toque cítrico, según explica el distribuidor mayorista de frutas Frutas Eloy en un vídeo publicado en redes sociales. Su reducido tamaño lo convierte en una alternativa práctica para comer entre horas y en una curiosidad para quienes desean incorporar nuevas especies a sus cultivos domésticos.

Más allá de su aspecto llamativo, cultivar cucamelón requiere prestar atención a algunas condiciones durante las primeras etapas de crecimiento. Se trata de una planta trepadora que, durante la germinación, no necesita recibir luz de manera constante, pero sí mantenerse en un ambiente húmedo. El blog especializado Entre Semillas recomienda colocar las semillas bajo una capa de sustrato humedecido de aproximadamente medio centímetro de profundidad. Es importante no compactar demasiado la tierra para facilitar que las plántulas puedan brotar. Durante este proceso, el sustrato debe conservar la humedad y no llegar a secarse por completo. También conviene situarlo en una zona cálida, ya que la temperatura y el mantenimiento de unas condiciones adecuadas favorecen la germinación. Una vez que aparecen las primeras plántulas, las necesidades de la planta cambian. En ese momento, es recomendable trasladarlas a un lugar con abundante luz, donde puedan recibir varias horas diarias de sol suave.

Cuándo plantarlo y qué cuidados necesita

Para quienes quieran incorporar esta especie a su huerto, el blog Entre Semillas aconseja iniciar su cultivo en el interior a finales del invierno o comienzos de la primavera. De esta forma, las semillas pueden comenzar a desarrollarse antes de que la planta continúe creciendo en condiciones más favorables. Una vez establecida, el cucamelón necesita riego regular y requiere cierta atención a los nutrientes del sustrato, ya que es una planta relativamente exigente en este aspecto.

Con una buena exposición solar y un clima cálido, puede llegar a producir frutos durante buena parte del verano. Así, esta pequeña fruta de aspecto singular se presenta como una opción curiosa para quienes disfrutan de la jardinería y quieren probar cultivos menos habituales, sin dejarse engañar por su apariencia, pese a recordar a una sandía diminuta, el cucamelón es, en realidad, un pepino.