Cómo saber si te ha tocado formar parte de una mesa electoral antes de recibir la notificación

La celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre implica la puesta en marcha del procedimiento para constituir las mesas electorales. Millones de ciudadanos participarán en esta nueva cita con las urnas, pero algunos tendrán que asumir también la responsabilidad de presidir o formar parte de estos órganos durante la jornada de votación. Aunque lo habitual es conocer la designación mediante una notificación física en el domicilio, existen vías para comprobar si se ha sido elegido antes de recibir la carta.

La Carpeta Ciudadana permite consultar las designaciones

Los sorteos para determinar quiénes integrarán las mesas electorales se han celebrado entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Una vez realizados, las administraciones disponen de los tres días posteriores para comunicar las designaciones, por lo que las notificaciones pueden llegar hasta el 7 de noviembre. Cada mesa estará formada por un presidente y dos vocales, seleccionados mediante sorteo público entre los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. También se designarán suplentes para cubrir posibles ausencias. Una de las opciones para comprobar si se ha sido seleccionado es acceder a Mi Carpeta Ciudadana. Esta plataforma permite consultar las notificaciones electrónicas disponibles a través de Cl@ve o certificado digital, incluidas aquellas comunicaciones que los organismos hayan incorporado a la Dirección Electrónica Habilitada Única.

Además, algunos ayuntamientos cuentan con servicios específicos en sus sedes virtuales para consultar los resultados de los sorteos. Es el caso de Madrid y Barcelona, aunque la disponibilidad de estas herramientas depende de cada municipio. Por tanto, la Carpeta Ciudadana no funciona como un buscador estatal que permita comprobar automáticamente todas las designaciones. La notificación oficial continúa siendo el procedimiento habitual para comunicar el nombramiento. Una vez recibida la comunicación, las personas que no puedan desempeñar el cargo por una causa justificada disponen de un plazo de siete días para presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente.

Siete días para presentar alegaciones

Entre los motivos que pueden justificar la solicitud figuran determinadas situaciones de discapacidad, problemas de salud, embarazo, responsabilidades familiares y obligaciones profesionales incompatibles con el desempeño de las funciones. En cualquier caso, las circunstancias deberán estar debidamente documentadas y será la Junta Electoral de Zona la encargada de aceptar o rechazar cada petición. Presentar una alegación no supone quedar automáticamente exento de la obligación. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios designados presidentes o vocales de una mesa electoral cuentan con una serie de derechos laborales y económicos. La legislación reconoce un permiso retribuido de jornada completa durante el día de las elecciones, siempre que sea laborable, así como una reducción de cinco horas en la jornada del día inmediatamente posterior.

Quienes desempeñen efectivamente el cargo también recibirán una dieta de 75 euros por la jornada electoral y estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias derivadas de su participación. Por su parte, los trabajadores que tengan que acudir a su puesto durante la jornada de votación dispondrán de permisos retribuidos para ejercer su derecho al voto, cuya duración puede alcanzar las cuatro horas, dependiendo de las condiciones de su jornada. No acudir a una mesa electoral sin una causa legítima aceptada puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para quienes incumplan injustificadamente esta obligación. Por ello, consultar las posibles designaciones, revisar las notificaciones y respetar los plazos establecidos resulta fundamental de cara a los próximos comicios.