La jubilación es una de las etapas de la vida que requiere mayor planificación, especialmente cuando se aproxima el momento de abandonar la actividad laboral. A partir de los 55 años, revisar las finanzas personales, calcular los ingresos futuros y analizar las necesidades económicas se convierte en una tarea fundamental para evitar imprevistos y mantener el nivel de vida.

El ahorro y la inversión, pilares de la planificación

Los expertos aconsejan no limitar esta preparación al ahorro, sino contemplar también cuestiones como la vivienda, las posibles deudas, el patrimonio acumulado y la salud. El objetivo es conocer con antelación los recursos disponibles y determinar si serán suficientes para cubrir los gastos durante los años posteriores al retiro. Uno de los primeros pasos consiste en calcular la diferencia entre la pensión pública que se espera recibir y el dinero que se necesitará para mantener el estilo de vida deseado. Esta brecha de ingresos permite establecer cuánto será necesario ahorrar para complementar la prestación. También resulta importante tener en cuenta durante cuánto tiempo se prevé percibir la pensión, ya que la planificación debe contemplar un periodo que puede prolongarse durante décadas. Los especialistas recomiendan calcular la diferencia entre la futura pensión y los gastos previstos para conocer cuánto será necesario ahorrar.

Comenzar a ahorrar cuanto antes es otra de las principales recomendaciones. Las pequeñas aportaciones periódicas pueden generar un capital significativo con el paso del tiempo gracias al interés compuesto. Por ello, los especialistas aconsejan establecer una cantidad mensual y automatizar el ahorro para mantener la constancia. La diversificación de las inversiones también forma parte de esta estrategia. No obstante, las decisiones deben adaptarse a la edad, la capacidad económica y el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir. A medida que se acerca la jubilación, conviene prestar especial atención a las inversiones con mayor exposición al riesgo. Quienes llegan a los 55 años sin haber organizado su futuro económico todavía pueden tomar medidas. En estos casos, los expertos aconsejan revisar los ingresos, los gastos fijos, las deudas, los bienes acumulados y las inversiones existentes. Aunque disponer de menos tiempo obliga a realizar un mayor esfuerzo, comenzar a ahorrar de manera ordenada sigue siendo una opción.

La vivienda y la salud también cuentan

Además, es recomendable consultar los simuladores de pensiones para conocer una estimación de la prestación que corresponderá en el momento de la jubilación. Esta información permite ajustar los objetivos de ahorro y tomar decisiones con mayor perspectiva. Automatizar las aportaciones mensuales y diversificar las inversiones son algunas de las estrategias para construir un colchón económico. La preparación de esta nueva etapa no debe centrarse exclusivamente en las cuestiones financieras. La vivienda es otro de los elementos que conviene analizar, especialmente si se dispone de una propiedad, existen préstamos pendientes o se prevé realizar cambios en el lugar de residencia. Los especialistas también aconsejan valorar las necesidades relacionadas con la salud y los posibles gastos que puedan surgir con el paso de los años.

Tener en cuenta estas circunstancias permite elaborar una previsión más realista y evitar que determinados imprevistos comprometan la estabilidad económica. Por otro lado, prolongar la vida laboral puede ser una alternativa para quienes necesiten complementar sus ingresos antes de abandonar definitivamente el mercado de trabajo. Fórmulas como la jubilación activa o parcial permiten estudiar distintas posibilidades para continuar trabajando y obtener recursos adicionales. En definitiva, los expertos coinciden en que preparar la jubilación requiere una visión global que combine ahorro, inversión, patrimonio, vivienda y bienestar personal. Aunque comenzar con antelación facilita el proceso, nunca es tarde para revisar la situación económica y establecer un plan adaptado a las necesidades de cada persona.