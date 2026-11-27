El hábito de cocinar, hacerlo junto a otras personas y disfrutar después de esa comida también en compañía tiene "muchas ventajas" para ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades neurológicas, ya que todo ello, además de ser "inherente al ser humano", contribuye a estar "cognitivamente activos".

Así lo explica a EFE el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en una entrevista con motivo de la 78 Reunión Anual de la SEN en Sevilla, en la que hasta el próximo sábado se van a abordar los avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades.

"El hábito de cocinar tiene muchas ventajas para el cerebro", asegura el neurólogo, que destaca su labor social, "porque tienes que ir a comprar la comida y calcular pesos y precios", la propia elaboración y la parte emocional que aparece cuando lo compartes con los demás.

Porta-Etessam detalla que un estudio en pacientes mayores de 60 años a los que se acompañó mostró cómo el que se mantuvieran en la cocina disminuía en un 30 % el riesgo de desarrollar una demencia, que era "especialmente marcado en aquellos que no había cocinado nunca".

La hora de comer

Hacer estas labores acompañado "se asocia además a una mayor sensación de alegría, algo que es tremendamente importante para la salud cerebral", que tiene además la "necesidad de aprender nuevas tareas" a medida que se van cumpliendo años.

Por el contrario el uso del móvil durante la preparación de la comida reduce hasta en un 32 % esa alegría y comer con el teléfono "genera una respuesta emocional más negativa que hacerlo solo", a pesar de lo cual está presente en el 47 % de las comidas entre semana y el 53 % el fin de semana.

En el ámbito alimenticio el presidente de la SEN ensalza las virtudes de la dieta mediterránea en su conjunto, respaldadas científicamente con análisis que asocian una mayor adherencia a la misma con al menos un 12 % menos de riesgo de ictus y hasta un 30 % menos de alzhéimer.

Y, junto a lo que se come, la importancia de a qué hora se hace, ya que un reciente estudio realizado en Francia con más de 100.000 personas estimó que cenar después de las nueve de la noche se asocia a un 28 % más de riesgo de enfermedad cerebrovascular que hacerlo antes de las ocho.

"Los horarios españoles no son los ideales desde el punto de vista de la alimentación", explica el doctor, que reconoce que es una realidad "muy difícil de cambiar" pero insiste en que "es muy importante por los ritmos circadianos cuándo vas a ingerir".

Agendar el tiempo para uno mismo

Además de ayudar a prevenir la salud cerebral a través de la alimentación el doctor Porta-Etessam anima a "tener tiempo para uno mismo en esta sociedad que parece el 'horror vacui' del Barroco y hace que las personas estén haciendo algo constantemente".

"Hay que agendarlo todo y todos tenemos que tener huecos en nuestra agenda para dedicarlos a nosotros, porque si no los vamos a llenar con otra cosa", advierte el neurólogo, que subraya que las horas de descanso ayudan al cerebro "a ser mejor y más productivo".

En cuanto a los avances en el ámbito neurológico, el presidente de la SEN celebra que se estén dando tanto a nivel diagnóstico como terapéutico, entre los que cita la reciente posibilidad de que un análisis de sangre sirva para saber si un paciente padece alzhéimer o tiene riesgo de sufrirlo en próximos años.

Detalla que en patologías como la esclerosis múltiple, el uso de los neurofilamentos y otros marcadores como la GFAP ayudan a saber si el paciente está teniendo brotes de cara al cambio de los tratamientos, mientras en las cefaleas se avanza en el biomarcadores que permitirán desarrollar nuevos fármacos.

Opina no obstante que en España se está "haciendo una medicina del siglo XX" en la que las unidades de Neurología han crecido en determinados hospitales por iniciativas individuales y no del sistema, lo que ha generado "mucha asimetría" que necesitaría "una modificación del sistema para buscar la equidad".

"La medicina actual tiene que ser totalmente individualizada y cada paciente, sobre todo en las enfermedades más graves o avanzadas, tiene que tener acceso a tratamientos diferentes, con especialización dentro de la neurología y prioridad para quienes necesitan una atención más temprana", concluye.