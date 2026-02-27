La inflación se mantiene en el 2,3 % en febrero

La inflación se ha mantenido en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, afectada a la baja por el abaratamiento de la electricidad y al alza por la mayor subida de los combustibles y lubricantes, restaurantes y servicios de alojamiento, y alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de febrero, que, de confirmarse, rompería la tendencia de tres meses consecutivos de moderación, desde el máximo de octubre (3,1 %).

El INE publica por primera vez este mes de febrero datos adelantados de varios grupos especiales relevantes, como alimentos con elaboración, bebidas y tabaco; alimentos sin elaboración; productos energéticos o servicios.

Así, la tasa interanual del grupo especial productos energéticos fue la única en terreno negativo, en el 3,1 %, mientras que la de los alimentos sin elaboración se situó en el 6,7 %; en el 3,5 % la de alimentos, bebidas y tabaco y la de servicios, en el 2,3 % la de alimentos con elaboración, bebidas y tabaco y en el 0,9 % la de bienes industriales sin productos energéticos.

Respecto a la tasa general sin productos energéticos, se sitúa en el 2,9 % en febrero, y la tasa general sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos, en el 2,8 %.

La inflación subyacente sube una décima

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,7 %.

La tasa subyacente ha alcanzado su nivel máximo de los últimos meses y encadena diez meses consecutivos de subidas leves o de mantenerse estable, desde el mínimo de mayo (2,2 %).

En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,4 % respecto a enero, la mayor subida desde octubre de 2025, según detalla el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 2,5 %, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,8 %, mientras que la variación mensual estimada es del 0,4 %.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2 %.

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", indican las mismas fuentes en un comunicado.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de febrero se publicarán el próximo 13 de marzo.