PROTESTAS

Pensionistas se manifiestan en las siete ciudades gallegas en contra de la "privatización" de la sanidad pública

Entienden que el "deterioro" de la atención sanitaria afecta a las personas mayores de una forma "más grave".

Manifestación de pensionistas de la CIG en Santiago de Compostela

Manifestación de pensionistas de la CIG en Santiago de CompostelaEuropa Press I CIG

Europa Press
Publicado:

Pensionistas y jubilados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se han manifestado este jueves en las siete ciudades gallegas para protestar por la "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública en la comunidad.

Los manifestantes, conforme al comunicado de la entidad sindical, han expuesto que el "deterioro" de la atención sanitaria afecta a las personas mayores o de una edad avanzada de una forma "más grave" que al resto de ciudadanos.

La "tardanza" en el cuidado ha provocado "daños irreversibles" a pacientes mayores de 60 años con patologías crónicas que, a juicio de la CIG, ven cómo su salud empeora y su dependencia aumenta durante una espera para ser atendidos que "ya supera los diez o catorce días".

También han cargado contra la Xunta por "provocar listas de espera inasumibles, derivaciones sistemáticas y penalizar a quien decide defender su derecho a tener atención pública" a través de sus políticas.

En esa misma línea, han exigido al Ejecutivo autonómico que "ponga fin al desvío de dinero a la privada" y que otorgue los recursos necesarios al sistema público con el objetivo de "garantizar un sistema equitativo y digno" en Galicia.

El colectivo, a su vez, ha defendido que los pensionistas y jubilados "no son números ni una carga, sino personas con plenos derechos", convirtiéndose sus peticiones así en una cuestión de "justicia social y de dignidad".

Las movilizaciones, enmarcadas en una campaña de protestas que han avanzado que "tendrá continuidad en los próximos meses", se han realizado frente a centros de salud u hospitalarios en A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo y Lugo.

Asimismo, han recordado que a lo largo del mes de febrero procedieron a colocar mesas informativas en distintas calles de algunas localidades de la comunidad con el fin de "visibilizar lo que se está ocultando y organizar la respuesta social".

