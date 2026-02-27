Descubren por qué las personas mayores son más propensas a caerse

Aunque ninguna persona envejece igual, en rasgos generales el envejecimiento físico suele ir acompañado de una pérdida de fuerza muscular, pérdida de agilidad y pérdida en el sistema motor, todo esto se suele asociar con la fragilidad y parecía algo natural de la propia evolución de hacerse mayor. De hecho una de cada tres personas mayores de 65 años se cae al menos una vez al año y es una cifra que aumenta hasta el 40% en mayores de 85 años. Y aunque una caída puede deberse por diferentes motivos, uno de los principales suele ser una peor coordinación de nuestro aparato locomotor. Ahora, un estudio ha descubierto que este deterioro en el sistema motor en realidad se debe a la disminución de la actividad de unas determinadas células.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y liderado por Eviatar Fields junto a Ben C. Rogers, Tsz Chui Sophia Leung y otros autores, señala que la disminución en la coordinación motora en los adultos mayores y que pueden provocar las caídas se debe a la disminución de actividad en las células Purkinje, que forman parte del cerebelo.

El sistema motor, es complejo y están involucradas varias partes de nuestra anatomía desde nuestro sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central sobre todo la corteza motora, los circuitos espinales, el tronco encefálico, ganglios basales y el cerebelo. El cerebelo es importante ya que de él depende la coordinación motora.

La investigación realizada, por ahora en ratones, señala que la activación nuevamente de estas células Purkinje, podría mejorar el deterioro motor y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.