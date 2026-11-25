El programa de turismo del Imserso continúa teniendo dificultades para cubrir parte de su oferta de viajes de la temporada 2026-2027. Turismo Social, la empresa perteneciente a Ávoris que gestiona dos de los tres lotes del programa, ha publicado una nueva actualización con alrededor de 500 salidas que todavía cuentan con plazas libres.

Los recargos, uno de los principales obstáculos

El listado incluye propuestas de costa peninsular, turismo de naturaleza y circuitos culturales, además de viajes sin transporte. Se trata de una nueva relación de vacantes que la compañía está difundiendo durante las últimas semanas para intentar dar salida a aquellos desplazamientos que todavía no han completado sus reservas. Esta situación contrasta con la elevada demanda general del programa, que ofrece alternativas vacacionales a miles de pensionistas durante la temporada baja. Sin embargo, determinados destinos y modalidades están encontrando dificultades para alcanzar el nivel de ocupación previsto. La oferta disponible incluye viajes de costa peninsular, circuitos culturales, turismo de naturaleza y propuestas sin transporte. Según informa Preferente, uno de los factores que está dificultando la comercialización de estos viajes son los suplementos económicos que pueden alcanzar los 200 euros por persona.

Estos recargos estarían teniendo un efecto disuasorio entre los usuarios y dificultando la contratación de determinadas propuestas. Entre ellos destaca especialmente el suplemento de 100 euros por persona para los segundos y sucesivos viajes. Según fuentes consultadas por el medio especializado, este importe está afectando de manera significativa a los clientes que acostumbran a repetir experiencia dentro del programa, provocando una caída de las reservas de este perfil de viajeros. A esta circunstancia se suman otros recargos que elevan el coste final de algunos desplazamientos, lo que estaría reduciendo el atractivo de determinadas opciones para los pensionistas. El resultado es que Turismo Social continúa encontrando dificultades para completar parte de las plazas disponibles, pese al interés que mantiene el programa en su conjunto. El suplemento de 100 euros por los segundos y sucesivos viajes estaría afectando especialmente a los usuarios que suelen repetir destino.

Una oferta que se extiende durante toda la temporada

La nueva actualización de Turismo Social amplía las posibilidades para quienes todavía buscan una escapada dentro del programa. Las salidas disponibles abarcan diferentes modalidades de viaje y permiten elegir entre propuestas de costa, recorridos culturales y alternativas vinculadas al turismo de naturaleza. La publicación de estos listados responde a las dificultades que está experimentando la empresa para dar salida a determinadas plazas. No obstante, la disponibilidad puede variar a medida que se formalicen nuevas reservas, por lo que las opciones recogidas en el documento están sujetas a cambios.

La situación pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la comercialización de dos de los lotes del programa, adjudicados a Ávoris a través de su marca Turismo Social. Mientras una parte de la oferta continúa registrando demanda, alrededor de medio millar de salidas siguen pendientes de completar sus plazas, en un contexto marcado por el impacto de los suplementos económicos en el precio final de los viajes.