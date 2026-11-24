La lucha contra la discriminación por razón de edad da un nuevo paso en la comarca de O Salnés. El Hospital do Salnés, centros educativos, ayuntamientos y diferentes entidades sociales han acordado impulsar la elaboración de un Plan de Acción Antiedadista para coordinar iniciativas destinadas a combatir el edadismo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Educación y actividades intergeneracionales

El compromiso se alcanzó durante un encuentro celebrado en la casa de cultura de Baión, promovido por la asociación O Castro de Baión, que asumirá la coordinación del proyecto. La iniciativa establecerá una hoja de ruta con objetivos concretos, un calendario de actuaciones y reuniones periódicas para evaluar los resultados y plantear nuevas medidas. Entre las primeras propuestas figura la mejora de la plataforma digital del Hospital do Salnés, con el propósito de facilitar que las personas mayores puedan disponer de una visión más completa de su historial clínico. También se contempla la elaboración de carteles informativos para sensibilizar sobre el derecho de este colectivo a expresar su opinión y conocer lo que ocurre en relación con su salud. El plan contará con la participación del ámbito sanitario, educativo, institucional y de los servicios sociales de la comarca.

La iniciativa también tendrá una importante vertiente educativa. Los dos institutos de Vilanova de Arousa, el Faro das Lúas y A Basella, ya desarrollan actividades con el alumnado para sensibilizar sobre la discriminación por edad y favorecer las relaciones entre distintas generaciones. Por su parte, los servicios sociales están organizando charlas para dar a conocer el edadismo y sus consecuencias. Asimismo, varios ayuntamientos de la comarca se han comprometido a promover encuentros entre los jóvenes y las personas mayores, mediante visitas a centros especializados o actividades de acompañamiento social. El proyecto estará respaldado por la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía y la Plataforma de Maiores e Pensionistas, que también estuvieron representadas en la reunión. Para garantizar su continuidad, los participantes compartirán un documento electrónico en el que recogerán las actuaciones realizadas y las nuevas propuestas. Además, se celebrarán encuentros periódicos para revisar los avances y estudiar posibles mejoras. La próxima reunión está prevista para el mes de abril.

Un problema que requiere medidas coordinadas

El II Barómetro de Edadismo de Hablando en Plata señala que cerca del 80% de la población percibe discriminación frecuente hacia las personas mayores. Desde la asociación O Castro de Baión consideran que el edadismo constituye un problema social que afecta directamente a los derechos, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. Para poner de manifiesto su alcance, el colectivo hace referencia al II Barómetro de Edadismo de Hablando en Plata (Atresmedia, 2026), según el cual casi el 80% de la población percibe situaciones de discriminación por razón de edad hacia este grupo de manera frecuente o muy frecuente.

La entidad también recordó algunas de las iniciativas que ya se han desarrollado en la comarca, como las acciones de sensibilización en el Hospital do Salnés, las actividades educativas en los institutos y la celebración del Magosto Interxeracional de jóvenes y mayores. A estas actuaciones se suman diferentes intervenciones comunitarias impulsadas por los ayuntamientos, con la participación de los servicios de Benestar Social de la Deputación de Pontevedra y las entidades colaboradoras. Con la creación de este plan, O Castro pretende consolidar una estrategia conjunta que permita dar continuidad a las actuaciones y ampliar su alcance. La asociación, presidida por Pepe Sabarís y con Paula Pombo como coordinadora general de actividades, ejercerá de vínculo entre las administraciones, los profesionales y el tejido asociativo para avanzar hacia una comarca más inclusiva y libre de discriminación por edad.