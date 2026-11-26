NAVIDAD
Las cinco ciudades españolas que brillarán esta Navidad
Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga acompañan a Vigo en el top 5 de ciudades españolas con mejor iluminación navideña de 2026.
Publicidad
Vigo encabeza por cuarto año consecutivo la clasificación de ciudades españolas con mejor iluminación navideña elaborada por el portal de reservas eBooking.com, alcanzando ya un 98% de ocupación turística prevista para el puente de la Constitución (del 5 al 8 de diciembre), según ha informado la plataforma este martes en un comunicado.
El 'top 5' de 2026 lo completan Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga --que recupera su presencia en el listado tras quedarse fuera en la edición de 2025--, desplazando este año a Badalona pese a que el municipio catalán mantiene una inversión de 2,5 millones de euros y amplía su alumbrado un 25%.
La ciudad gallega revalida el primer puesto con un despliegue de más de 12 millones de luces led repartidas en unas 500 calles y 7.000 elementos ornamentales, a la espera de desvelar la fecha oficial de encendido y la altura de su árbol principal.
En segunda posición figura Barcelona, que afronta la campaña como Capital Europea de la Navidad 2026 con más de 130 kilómetros de vías iluminadas a partir del 26 de noviembre, seguida de Madrid, que inaugurará su alumbrado el 21 de noviembre con más de 14 millones de bombillas led en sus 21 distritos y el estreno de un abeto luminoso en la plaza de Cibeles.
Cierran la clasificación Sevilla -que encenderá más de 9,2 millones de luces led en 316 calles y plazas el 27 de noviembre- y Málaga, que inaugurará en esa misma fecha sus 2,8 millones de puntos de luz junto al espectáculo musical de calle Larios y un nuevo 'videomapping' en la catedral.
Publicidad