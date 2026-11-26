Vigo encabeza por cuarto año consecutivo la clasificación de ciudades españolas con mejor iluminación navideña elaborada por el portal de reservas eBooking.com, alcanzando ya un 98% de ocupación turística prevista para el puente de la Constitución (del 5 al 8 de diciembre), según ha informado la plataforma este martes en un comunicado.

El 'top 5' de 2026 lo completan Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga --que recupera su presencia en el listado tras quedarse fuera en la edición de 2025--, desplazando este año a Badalona pese a que el municipio catalán mantiene una inversión de 2,5 millones de euros y amplía su alumbrado un 25%.

La ciudad gallega revalida el primer puesto con un despliegue de más de 12 millones de luces led repartidas en unas 500 calles y 7.000 elementos ornamentales, a la espera de desvelar la fecha oficial de encendido y la altura de su árbol principal.

En segunda posición figura Barcelona, que afronta la campaña como Capital Europea de la Navidad 2026 con más de 130 kilómetros de vías iluminadas a partir del 26 de noviembre, seguida de Madrid, que inaugurará su alumbrado el 21 de noviembre con más de 14 millones de bombillas led en sus 21 distritos y el estreno de un abeto luminoso en la plaza de Cibeles.

Cierran la clasificación Sevilla -que encenderá más de 9,2 millones de luces led en 316 calles y plazas el 27 de noviembre- y Málaga, que inaugurará en esa misma fecha sus 2,8 millones de puntos de luz junto al espectáculo musical de calle Larios y un nuevo 'videomapping' en la catedral.