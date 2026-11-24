La inteligencia artificial generativa gana terreno en España. Más de la mitad de la población de entre 16 y 74 años, el 54,8%, ha utilizado estas herramientas durante los últimos tres meses, frente al 37,9% registrado en 2025. Así lo refleja la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra un avance generalizado de la digitalización.

Más compras y conexión a Internet

El uso de estas herramientas se extiende a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El 48,7% de la población las emplea en el entorno personal, el 27,6% en el profesional y el 22,7% en la educación formal. No obstante, existen importantes diferencias generacionales: entre los jóvenes de 16 a 24 años su utilización alcanza el 83,3%, mientras que entre las personas de 65 a 74 años se sitúa en el 19,5%. También mejoran las competencias digitales de los ciudadanos. El 70,9% de la población cuenta con habilidades básicas o superiores, 4,4 puntos más que el año anterior. El porcentaje de quienes disponen de conocimientos por encima del nivel básico alcanza el 43,1%. Los avances más destacados se producen en seguridad digital y creación de contenidos, dos de las áreas en las que todavía existía mayor margen de mejora. El 54,8% de los ciudadanos ha utilizado IA generativa en los últimos tres meses, frente al 37,9% de 2025.

El comercio electrónico continúa creciendo en España. El 65,7% de las personas de entre 16 y 74 años ha realizado compras por Internet en los últimos tres meses, lo que supone un incremento de 6,1 puntos respecto a 2025. Por su parte, el acceso a la red se encuentra prácticamente generalizado: el 98% de los hogares dispone de conexión a Internet y el 96,5% de la población utiliza este servicio semanalmente. La presencia de dispositivos conectados también aumenta. El 54,8% de los ciudadanos ha utilizado servicios o aparatos vinculados al Internet de las cosas, frente al 43,4% de 2024. Entre los más habituales figuran los asistentes virtuales y altavoces inteligentes, los electrodomésticos conectados y los sistemas de alarma. El televisor continúa siendo uno de los dispositivos más extendidos, presente en el 80,8% de los usuarios, mientras que los relojes inteligentes y las pulseras de actividad alcanzan el 42,6%.

Los menores y el entorno digital

Sin embargo, el avance tecnológico también plantea nuevos desafíos. El 70,5% de la población asegura haberse encontrado con contenidos falsos o dudosos en Internet durante los últimos tres meses, 8,3 puntos más que en 2025. Aunque aumenta la comprobación de información, que alcanza al 36,6%, la exposición a este tipo de publicaciones sigue siendo elevada. El 70,5% de los internautas se ha encontrado con información falsa o dudosa en la red, 8,3 puntos más que el año pasado. La encuesta de este año amplía el análisis del uso tecnológico entre los menores de seis a 15 años. El 89,6% ha utilizado Internet en los últimos tres meses y el 45,9% dispone de teléfono móvil, aunque el acceso a este dispositivo varía notablemente según la edad. Mientras apenas el 1,8% de los niños de seis años tiene móvil, entre los adolescentes de 15 años la cifra asciende al 95,6%.

En cuanto a la relación con los servicios públicos digitales, el uso de la Administración electrónica desciende ligeramente. El 81,8% de quienes han utilizado Internet en los últimos 12 meses ha recurrido a estos servicios, 1,6 puntos menos que en 2025. Los resultados reflejan una sociedad cada vez más conectada, con una mayor adopción de herramientas digitales y avances en las capacidades tecnológicas de la población, pero también con retos pendientes relacionados con la seguridad, la desinformación, las diferencias generacionales y el acceso a los servicios públicos digitales.