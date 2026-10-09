Hablando en Plata participa en la jornada 'Una ciudadanía preparada para la era de la desinformación' organizada por la Fundación Maldita.es

Hablando en Plata, la iniciativa de Antena 3 y laSexta, ha participado este jueves 8 de octubre en la jornada 'Una ciudadanía preparada para la era de la desinformación', organizada por la Fundación Maldita.es en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El encuentro reunió a representantes de instituciones, entidades sociales, universidades y proyectos educativos para abordar la importancia de reforzar la formación digital y mediática de todas las generaciones.

La participación de Hablando en plata se produjo en el bloque "Personas mayores frente a la desinformación: iniciativas para una ciudadanía más preparada", en el que intervino Elena Muñoz, del equipo de Hablando en Plata. Muñoz explicó el trabajo que desarrolla esta iniciativa para poner en valor a las personas mayores y denunciar el edadismo.

Elena Muñoz durante su intervención | Hablando en Plata

Durante su intervención, Elena Muñoz insistió en que la iniciativa de Atresmedia aborda esta realidad desde una perspectiva transversal y a través de diferentes formatos y acciones. Entre ellos se encuentran la producción de piezas en los informativos, la publicación de contenidos web, la emisión de programas especiales y el desarrollo de campañas de sensibilización destinadas a promover una mirada más justa e inclusiva hacia las personas mayores.

En el marco de su intervención, Hablando en plata también puso en valor la reciente publicación esta misma semana de su II Barómetro de Edadismo, un estudio que analiza la percepción social de la discriminación por razón de edad y permite identificar algunos de los prejuicios y estereotipos que todavía persisten en la sociedad.

Asimismo, se destacó que gracias a las acciones de Hablando en plata, Atresmedia cuenta con el sello AENOR, que certifica su compromiso con las personas mayores y reconoce el trabajo de la iniciativa para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. A este reconocimiento se suman otras acciones desarrolladas recientemente junto a entidades sociales, como la firma, del manifiesto por una publicidad libre de edadismo, impulsado por la Fundación Grandes Amigos y el Club de Creatividad.

Con su presencia en esta jornada, Hablando en plata reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores, así como con la transformación de la imagen social del envejecimiento.

La jornada organizada por la Fundación Maldita.es comenzó con una mesa dedicada al papel de las instituciones ante la desinformación en España y a la importancia de la educación mediática e informacional. En este bloque participaron José Ángel García Cabrera, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Luis Domingo González Núñez, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, e Ignacio Castillo Grau, subdirector general de Coordinación Bibliotecaria.

Tras la sección centrada en las personas mayores, en la que también participaron miembros de la Iniciativa Click-A, Emancipatic y Level Up, el encuentro continuó con el bloque "Más allá del aula: alianzas y transversalidad para una educación mediática con impacto". En él participaron representantes de EduCaixa y la Fundación la Caixa, el Instituto Cervantes, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y la Universidad Francisco de Vitoria.