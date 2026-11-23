Hoy, 23 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Café Espresso, una ocasión para poner el foco en los factores que determinan la calidad de esta bebida. Preparar en casa un café con un sabor similar al de una cafetería depende de varios aspectos que no siempre se tienen en cuenta. Los especialistas de Ikore Kofi advierten de que errores como utilizar agua demasiado caliente, no ajustar la molienda al método de preparación o almacenar incorrectamente los granos pueden modificar el resultado.

Uno de los aspectos que más influye en el sabor es la temperatura del agua. Según los expertos, utilizarla demasiado caliente, cerca de los 100º, puede quemar los compuestos aromáticos del café y potenciar su amargor. Para evitarlo, recomiendan mantener la temperatura entre los 86º y los 95º, un intervalo que permite conseguir una extracción 'equilibrada'.

Cada método de preparación necesita una molienda diferente

No todos los métodos de preparación necesitan el mismo grosor del café molido, el espresso requiere un molido de grano fino, el café filtrado suele necesitar una más gruesa. Elegir una textura adecuada resulta determinante para la elaboración.

La conservación también influye en las propiedades del producto. Los especialistas de Ikore Kofi explican que el café molido pierde buena parte de sus aromas una vez abierto el paquete. Por ello, aconsejan comprar café en grano y en pequeñas cantidades para evitar que pierda sus propiedades y reducir el desperdicio.

Por qué es mejor comprar café en grano y molerlo al momento

Moler los granos justo antes de preparar la bebida ayuda a conservar mejor sus aromas. Para almacenarlos, recomiendan utilizar una bolsa con válvula y guardarla en un lugar fresco y oscuro. Los expertos desaconsejan, en cambio, conservar el café en la nevera. La humedad y los cambios de temperatura que se producen al abrir y cerrar la puerta pueden degradar el producto y favorecer que absorba olores.

Otro aspecto que puede ayudar a mantener la regularidad en la preparación es pesar la cantidad de café que se va a utilizar. Emplear distintas cantidades en cada elaboración puede dar lugar a resultados diferentes, por lo que medir la dosis permite conseguir un sabor más parecido al de una cafetería.