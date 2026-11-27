La edad continúa siendo una de las principales barreras para acceder al mercado laboral o reincorporarse a él para las personas mayores de 55 años. Así lo revela un informe elaborado por la consultora de recursos humanos ISPROX, que pone de manifiesto el alcance del edadismo en los procesos de selección. Según los resultados del estudio, el 78% de las personas encuestadas considera que su edad ha influido negativamente en alguna ocasión en sus posibilidades de conseguir un empleo. En concreto, un 55% afirma haberlo experimentado en varias ocasiones, mientras que un 22% asegura haberlo detectado al menos una vez. Los datos reflejan que la discriminación por motivos de edad sigue siendo un obstáculo para los profesionales sénior.

El 78% de los mayores de 55 años considera que su edad ha perjudicado sus opciones en un proceso de selección

La edad también encabeza las dificultades que encuentran estos candidatos a la hora de buscar trabajo. Casi el 53% de los participantes la identifica como el principal impedimento, por delante de la falta de ofertas adecuadas a su perfil, señalada por el 14%, la ausencia de contactos profesionales, con un 11%, y las condiciones salariales ofrecidas, también mencionadas por un 11%. Esta situación contrasta con el nivel formativo del colectivo. El informe señala que el 66% de los encuestados cuenta con una titulación universitaria, mientras que otro 20% dispone de un ciclo formativo de grado superior. Se trata, por tanto, de profesionales con preparación académica y experiencia acumulada que, pese a ello, encuentran dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

En este sentido, Sergi Martí, cofundador de ISPROX, defiende la necesidad de cambiar los criterios de contratación y aprovechar el conocimiento de estos trabajadores. "La experiencia profesional es un activo que las empresas no se pueden permitir desaprovechar", señala. Además, considera necesario avanzar hacia procesos de selección que prioricen las competencias, los conocimientos y la capacidad de aportar valor, más allá de la edad de los candidatos.

El 66% de los encuestados tiene estudios universitarios y el 20% cuenta con un ciclo formativo de grado superior

El problema se enmarca en un contexto en el que las personas de más edad representan una parte importante del desempleo. Según el Informe del mercado de trabajo de las personas mayores de 45 años del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a finales de diciembre de 2025, este colectivo suponía el 58% del paro registrado en España, con más de 1,4 millones de personas.

Entre los participantes en el estudio de ISPROX, el 22% asegura llevar entre seis meses y un año en situación de desempleo, mientras que un 7% afirma superar el año sin trabajo. Por otro lado, el 33% indica que actualmente no está en paro, lo que refleja la diversidad de situaciones profesionales dentro de este colectivo. Los resultados vuelven a poner sobre la mesa las dificultades que afrontan los trabajadores sénior y la necesidad de que los procesos de selección valoren su trayectoria y capacidades sin convertir la edad en un factor excluyente.