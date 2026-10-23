Santa Eufemia, un pueblo cordobés que lucha por no quedarse sin atención bancaria presencial

Los vecinos de Santa Eufemia, en Córdoba, se preparan para quedarse sin la única sucursal bancaria del municipio. El cierre, previsto para febrero, genera preocupación entre sus cerca de 700 habitantes, especialmente entre quienes tienen dificultades para desplazarse a otras localidades o no están familiarizados con las herramientas digitales.

"Con un día a la semana nos conformamos", explica una de los vecinas de la localidad, que reclaman mantener la atención presencial para poder seguir haciendo gestiones básicas sin depender de otras personas.

Kutxabank ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento su decisión de cerrar la sucursal que presta servicio en la localidad, una medida que dejará a sus vecinos sin atención presencial en una entidad bancaria. "Cada vez perdemos más prestaciones. Nos quieren quitar todas las cosas", reclamaba Lázaro, vecino del pueblo.

Cuando la digitalización deja a parte de la población atrás

La desaparición de la oficina supone un problema para quienes no se manejan con los cajeros automáticos. Dorotea ya ha empezado a practicar para aprender a utilizar su tarjeta, aunque reconoce las dificultades que encuentra durante el proceso. "¿Cómo voy a coger una tarjeta?", se pregunta una vecina, que teme tener que depender de alguien que la ayude para realizar sus operaciones bancarias.

La falta de conocimientos digitales no es el único obstáculo. Algunos habitantes tampoco tienen medios para desplazarse a otros pueblos, por lo que una gestión tan habitual como domiciliar un recibo puede convertirse en un problema.

Los vecinos piden alternativas que tengan en cuenta sus circunstancias y les permitan seguir realizando sus gestiones con autonomía, sin depender de terceras personas ni tener que recorrer kilómetros para acceder a un servicio básico.