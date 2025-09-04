La soledad no deseada tiene muchas caras: Así es la historia de Julia, que decidió "cortar de raíz", muy pronto en Volver a empezar

HABLANDO EN PLATA
La soledad no deseada no siempre es literal y así lo ha querido contar Julia en Volver a empezar, el nuevo especial de Hablando en plata en Antena 3, con Sonsoles Ónega.
"Yo creo que la soledad peor es la que sientes cuando estás acompañada", cuenta la invitada a Sonsoles Ónega en el plató para revelar su decisión: "Entonces yo dije: Esto tiene que cortarse de raíz".
