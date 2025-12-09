Bici sin edad, el proyecto para que puedan pasear en bicicleta personas mayores o con movilidad reducida

Aunque el ciclismo puede ser un deporte muy exigente sobre todo para los músculos de las piernas, articulaciones y rodillas, pasear en bicicleta de forma calmada puede ser una experiencia muy relajante, no son pocas las ciudades Europeas que apuestas por la movibilidad en bicicleta, ya que es una forma más limpia y económica de desplazarse por la ciudad. No obstante, es algo que no siempre esta al alcance de todos.

Para algunas personas mayores con dolencias o personas con movilidad reducida la posibilidad de pasear en bicicleta esta descartado, sin embargo, un proyecto está haciendo posible que estas personas puedan volver a disfrutar de estos paseos. Se trata de Cycling Without Age (CWA) o Bici sin edad.

La idea nació en Copenhague en 2012 y hoy 13 años después es una realidad que llega a más de 450 ciudades diferentes repartidas en 52 países. Se trata de triciclos adaptados para personas que no pueden pedalear que son llevadas por un ciclista voluntario.

En España son numerosas ciudades las que han apostado por este servicio hay 14 delegaciones en Cataluña y también en ciudades como Zaragoza, Vitoria, Málaga, Albacete o las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de Zamora arrancará este proyecto próximamente también.

Según la página web de la organización el piloto voluntario con más edad ha sido un hombre de 90 años y la pasajera más longeva una mujer de 109 que gracias a los voluntarios pudieron disfrutar de esta experiencia.