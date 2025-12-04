Edadismo laboral: los mayores de 45 años suponen el 58% de los parados en el mes de noviembre

Los mayores de 45 años parecen ser invisibles para algunas empresas, y así lo demuestran los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que confirman que en noviembre, la contratación de este grupo de personas ha disminuido.

A pesar de que cada vez más empresas están adoptando políticas de diversidad e inclusión, todavía existen prácticas que revelan brechas de edad en entornos laborales. De los 2.424.961 parados españoles registrados en el mes de noviembre, los sénior representan un 58 %, que se traduce en 1.404,139 de personas mayores de 45 años en situación de desempleo.

A pesar de ello, en este es de noviembre ha habido un leve ascenso de ocupación en mayores de 45, en total 4.822. Se trata de un leve alivio que aun así sigue reflejando los problemas de edadismo de las empresas españolas.

El sector servicios es el que registra mayor cantidad de parados mayores de 45 años durante este mes de noviembre, con una cifra de 1.041.992 personas. Le sigue la industria y la construcción.

En comparación con los datos registrados de noviembre de 2024, este año se han registrado un total de 161.057 parados menos. Andalucía es la comunidad autónoma con más paro registrado en este mes de noviembre, seguido de Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Se trata de unos datos que revelan que el edadismo laboral sigue estando presente, y que también se ven reflejados en el I barómetro de Edadismo de Hablando en Plata. Según explica el informe, el 84,5% de las personas que han buscado trabajo en el último año ha experimentado edadismo, un porcentaje que sube al 88,0% en el caso de las mujeres. Además, 1 de cada 3 personas que han buscado trabajo en el último año dice haber experimentado un trato discriminatorio durante una entrevista por su edad, mientras que más del 27% de las personas mayores de 55 años que han trabajado en el último año se ha sentido discriminada por cuestiones de edad.