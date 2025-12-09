Lotería de Navidad: Así se pueden cobrar los premios a través de Bizum

Ya faltan pocos días para el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra cada año el 22 de diciembre. Es un día especial en la que muchos desean que la fortuna les roce.

Además de los premios principales que son el Primer Premio o El Gordo con 400.000 euros al décimo, el Segundo Premio de 125.000 euros al décimo, el Tercer Premio de 50.000 euros al décimo, dos cuartos premios de 20.000 euros al décimo y 8 quintos premios de 6.000 euros al décimo. Se reparten otros 1.794 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo que se conoce habitualmente como pedrea.

Si eres uno de los afortunados y te toca algún premio estos se pueden cobrar de diferentes formas. Si te toca un premio grande o el mismísimo Gordo, no podrás cobrarlo en la Administración de Lotería, sino que tendrás que hacerlo en las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Por otro lado, si tu premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlos en las Administraciones de Lotería o incluso a través de Bizum.

Bombo de Lotería de Navidad | Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

¿Cómo cobrar el premio por Bizum?

En primer lugar tendrás que tener esta opción activada en tu teléfono móvil y que tu entidad haya habilitado este sistema de pago y cobro fácil. A continuación entras en el apartado de Bizum en la aplicación de tu banco y seleccionar la opción de generar un código QR Bizum. Si muestras el código a tu lotero lo escaneará y confirmará la operación. Por último recibiréis una notificación en el movil.