Así quedará la pensión máxima en 2026 tras su revalorización para el próximo año

En 2026, las pensiones contributivas de la Seguridad Social subirán un 2,7 % de acuerdo con la revalorización general realizada en función del IPC medio anual de los últimos doce meses. El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado 28 de noviembre el dato de la inflación del mes de noviembre, haciendo posible este cálculo.

Desde el 1 de enero de 2026, al menos 9,4 millones de personas beneficiarias de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares notarán esta subida esta subida en su nómina mensual. Un aumento que supondrá entre 30 y 90 euros más al mes.

Será el próximo 12 de diciembre cuando el INE haga oficial el dato de la inflación del mes de noviembre y será en el último Consejo de Ministros donde se aprobará esta subida de las pensiones.

Con esta revalorización del 2,7% las pensiones medias subirán hasta 498 euros al año y el incremento de la pensión media de jubilación llegará a los 572 euros.

Según establece la reforma de pensiones, la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, la revalorización anual de las pensiones se hace en función del IPC medio anual. El porcentaje de subida es la media de los IPC de diciembre del año previo y noviembre de este.

La pensión máxima del sistema de la Seguridad Social actualmente es de 3.267,60 euros repartidos en 14 pagas. En 2026 llegará hasta los 3.359 euros, que repartidos en 12 pagas ordinarias y dos extra en verano y Navidad, por lo que el pensionista que cobre el máximo superará los 47.000 euros anuales brutos.

Las pagas mínimas y las no contributivas se incrementarán por encima de la media, cuya revalorización la decidirá y presentará en Gobierno en los próximos días, aunque la ministra de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz ya adelantó que podrían subir más del 5%. Las pensiones mínimas también se incrementarán, aunque la Seguridad Social no ha dado el dato definitivo todavía.