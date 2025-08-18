HABLANDO EN PLATA
Volver a empezar, muy pronto en Antena 3
¿Te has sentido solo tras un divorcio?, ¿cuando tus hijos se fueron de casa?, ¿al dejar de trabajar? No estás solo, nunca es tarde para 'Volver a empezar'. Muy pronto, en Antena 3.
Publicidad
Cuando se va el trabajo, cuando se va la pareja, cuando se van los hijos... ¿qué queda? Queda una salida, queda la vida. Nunca es tarde para 'Volver a empezar'. Muy pronto, en Antena 3.
Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.
Publicidad