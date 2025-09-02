HablandoEnPlata

"No estás solo": El mensaje de 'Volver a empezar' contra la soledad no deseada, muy pronto en Antena 3

La soledad no deseada afecta a muchas personas en España y Sonsoles Ónega lo tiene claro: "Nunca es tarde, para volver a empezar", muy pronto en Antena 3.

Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3

"¿Te has sentido solo tras un divorcio, cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar?", pregunta Sonsoles Ónega. Y es que son muchas las personas que sufren la soledad no deseada en nuestro país cuando se producen situaciones como estas.

Volver a empezar llega muy a Antena 3 con una máxima por bandera: "No estás solo".

Conoce los testimonios de quienes, como tanta gente, tuvieron que reintenvarse de nuevo en Volver a empezar, el nuevo especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.

