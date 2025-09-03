Estaba sola y un paseo le cambió la vida: Así hizo amigas tras la jubilación Eugenia, muy pronto en Volver a empezar en Antena 3

La jubilación deja tiempo libre y, cuando no se ocupa, la soledad no deseada puede ver la luz. Una situación que enfrentó Eugenia, una de las invitadas a Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3.

"Llevo 10 años jubilada. Me encuentro en el sitio en el que yo quería estar y estaba sola", recuerda Eugenia sobre aquel momento de su vida.

Sin embargo, hubo un instante en que se produjo un giro de los acontecimientos: "Un día me fui paseando por la playa y entonces me encuentro con un grupo de gente haciendo gimnasia. Ese paseo me cambió todo".

"Ya tenía todo lo que yo quería: Mi playita y mis amigas", comenta Eugenia en el plató de Volver a empezar.

