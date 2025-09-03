HABLANDO EN PLATA
Estaba sola y un paseo le cambió la vida: Así hizo amigas tras la jubilación Eugenia, muy pronto en Volver a empezar en Antena 3
La soledad no deseada puede acrecentarse notoriamente ante situaciones como la jubilación, el nido vacío o un divorcio. Volver a empezar, muy pronto en Antena 3, aborda esos temas y asegura a esas personas que no están solas.
La jubilación deja tiempo libre y, cuando no se ocupa, la soledad no deseada puede ver la luz. Una situación que enfrentó Eugenia, una de las invitadas a Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3.
"Llevo 10 años jubilada. Me encuentro en el sitio en el que yo quería estar y estaba sola", recuerda Eugenia sobre aquel momento de su vida.
Sin embargo, hubo un instante en que se produjo un giro de los acontecimientos: "Un día me fui paseando por la playa y entonces me encuentro con un grupo de gente haciendo gimnasia. Ese paseo me cambió todo".
"Ya tenía todo lo que yo quería: Mi playita y mis amigas", comenta Eugenia en el plató de Volver a empezar.
Conoce su historia y la de tanta gente en Volver a empezar, el programa especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.
