El orgullo de las generaciones adultas por la lucha de los jóvenes para conseguir un acceso a la vivienda

La solidaridad entre generaciones está muy presente en todo este movimiento que se ha extendido y que nació en Sol. Algunos se movilizan porque sufren directamente el problema de la vivienda, pero otros están ahí porque son sus hijos o sus nietos los que no llegan para pagarse un alquiler; A otros les mueve el compromiso con la sociedad. En lo que coinciden es en el orgullo de ver como los jóvenes, dicen, despiertan antes las injusticias.

Santiago cada día viene a la Puerta del Sol a apoyar a la acampada: "Me alegra muchísimo que la juventud se haya despertado, que no están conformes con lo que hay". Los jóvenes son mayoría en Sol, pero porque detrás hay personas como Carmen Flores, presidenta y fundadora de la asociación el Defensor del Paciente que viene a apoyarles. "Son la ventana del mundo y decirles que pensaba que me moría sin ver un 15-M y decirles que el pueblo es el que gana".

Por su parte, Juanjo, de Segovia, ha pasado la noche en un catre y se lamenta de la situación de su hijo: "está ocupando una vivienda porque no le queda más remedio". Nacho ve las orejas al lobo: "dentro de un año me cumple el contrato y ya estoy asumiendo que lo que hay que es compartir vivienda".

Personas de distintas partes de España y de toda edad han unido sus fuerzas para reclamar una solución a este grave problema. Mientras, Juan despierta a todos con churros y lo hace por su hija: "el sueldo de la pareja no da para pagar el alquiler. Pero la crisis de la vivienda no perdona los años; Martha es víctima de la trata y de la violencia de género, Tiene 60 años, 25 euros en la cartera y un mes de alquiler en Provivienda y teme por su futuro.