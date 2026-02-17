¿Puedo seguir cobrando el subsidio del SEPE si tengo 65 años?

El SEPE o Servicio Público de Empleo Estatal puede conceder un subsidio a las personas mayores de 52 años que se encuentran en situación de desempleo. Una ayuda muy necesaria debido al edadismo laboral que existe y que muchas empresas son reacias a contratar a personas de una determinada edad. Muchos de estos desempleados son personas en paro de larga duración, es decir, que pueden estar más de un año sin encontrar un trabajo.

Una de las características de este subsidio es que además del importe mensual que recibe la persona mensualmente que actualmente está en los 480 euros. Es que cotizan al 125% de la base mínima, para la futura pensión de jubilación, para que una vez llegada la edad legal puedan jubilarse.

La edad de jubilación en España está marcada en los 65 años para aquellas personas que han cotizado más de 38 años y 3 meses y en 66 años y 10 meses, en este 2026, para aquellos que no hayan logrado llegar a este mínimo de años de cotización.

Sin embargo, puede ocurrir que una vez llegas a esta edad legal de jubilación, los 65 años, no tengas derecho a una pensión contributiva de jubilación todavía. Por norma general, SEPE corta esta ayuda al llegar a esta edad pero, si sigues inscrito como demandante de empleo y cumples con los criterios que demanda este subsidio, podrás seguir cobrándolo durante un tiempo más hasta alcanzar lo necesario para generar la pensión de jubilación contributiva.

Reclamar el subsidio para mayores de 65

En caso de que el SEPE haya finalizado el subsidio para mayores de 52 y aun no tengas lo suficiente para una pensión de jubilación contributiva puedes presentar una reclamación al SEPE y acreditar que todavía no tienes derecho a este tipo de pensión y solicitar que te mantenga el subsidio hasta la edad ordinaria que necesites.