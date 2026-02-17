El Gobierno aprueba el alza del 3,1 % del SMI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años forman parte "de la historia de éxito del país".

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del 3,1 % del SMI en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con la que los perceptores cobrarán 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La revalorización es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de que la patronal se descolgara del mismo, que incluye mantenerlo exento de tributación, así como el compromiso de impedir que el incremento sea absorbido o compensado por los complementos salariales.

Díaz ha criticado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a "todos aquellos que han cuestionado" el impacto que estas subidas del SMI podrían tener en el empleo, ya que, ha asegurado, "no hay ninguna posición académica que lo pueda sostener".

Ha recordado que el acuerdo incluye la corrección de la norma que permite absorber los pluses y complementos salariales en la subida del SMI, para que "el impacto del incremento sea real y no con fraudes contables".

La ministra de Trabajo ha destacado el impacto de género "sin precedentes" que tiene la subida del SMI, reduciendo un 22 % la brecha de género, aunque 1,6 millones de mujeres perciben ese sueldo mínimo.

También ha resaltado el impacto entre los jóvenes, dando oportunidades a aquellos con sueldos más bajos; así como entre poblaciones como Canarias, Extremadura o Andalucía o sectores de actividad como la agricultura.

Díaz pide a la patronal que mejore los salarios

"Hay margen para mejorar los salarios", ha considerado Díaz, que ha dejado claro que si España es el país de la OCDE que más crece, con abultados márgenes empresariales, "bien merece que -los empresarios- hagan el esfuerzo de repartir el salario con los trabajadores".

Con este alza del SMI, según Díaz, "el Gobierno hace su trabajo, pero toca que las unidades de negociación, los empresarios, paguen más. Hay margen para ello".

La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en la misma rueda de prensa que el incremento del SMI es "una decisión política consciente" que afecta al 9 % de los asalariados, más de 1,6 millones de trabajadores, principalmente jóvenes y mujeres.

"Espero que tenga un efecto multiplicador", ha defendido Saiz, quien ha animado a las empresas, "siempre muy comprometidas con el crecimiento y la mejora de la competitividad", a que "den un paso adelante" e impulsen los salarios en la negociación colectiva.

A su juicio, se trata de una medida que también contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando un mejor acceso a la jubilación y reduciendo la brecha en materia de pensiones