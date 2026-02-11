¿Por qué si han subido las pensiones en 2026 ahora cobro menos?

Aunque la revalorización de las pensiones suelen acogerse con alegría ya que suele significar que los pensionistas cobran un poco más a final de mes, algunos se han llevado una sorpresa tras su primer cobro en el mes de enero y es que en lugar de cobrar más han visto como su pensión disminuía ligeramente e incluso cobraban menos cantidad que en 2025.

Esto puede suceder por varios motivos, aunque habitualmente suele estar ligado al IRPF. Al revalorizarse tu pensión en 2026 puede ser que hayas superado el umbral que está exento de pagar el IRPF que es de 17.094 euros brutos al año (el Salario Mínimo Interprofesional o SMI). Si al revalorizar tu pensión, sobrepasas este límite sígnica que tu pensión estará sujeta a la retención del IRPF, algo que si en 2025 no lo superabas, tu pensión no estaba sujeta a ninguna retención. Por esa razón, puedes haber notado que la cifra mensual se ha reducido.

Para los pensionistas que ya tenían retenciones en el IRPF, puede ocurrir, que con la revalorización también cambien la escala del gravamen general del IRPF. Esta se divide en varios tramos y se aplica más o menos retención dependiendo del tramo en el que te encuentres.

Escala Estatal del IRPF 2025

Hasta 12.450 €: 19%.

De 12.450 € a 20.200 €: 24%.

De 20.200 € a 35.200 €: 30%.

De 35.200 € a 60.000 €: 37%.

De 60.000 € a 300.000 €: 45%.

Más de 300.000 €: 47%.

También puede influir la comunidad autónoma en la que se resida o de las circunstancias personales.