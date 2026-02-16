¿Tendré que hacer la declaración de la renta por la revalorización de las pensiones?

Este 2026 las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% y las pensiones mínimas y las no contributivas también se han revalorizado entre un 7 y un 11,4%, en esta última cifra también se incluye la pensión de viudedad con cargas. A pesar del pequeño susto en el Congreso donde esta medida quedó derogada, días después el Consejo de Ministros volvió a aprobarla a través de un nuevo Real Decreto.

Esto significa que, por norma general, la mayoría de los pensionistas verán un incremento en su pensión a final de mes. ¿Esto puede afectarme a la hora de la declaración de la renta? La respuesta es que sí aunque dependerá de la situación de cada pensionista como ha ocurrido otros años y en realidad no afecta a la revalorización de 2026, sino la que hubo en 2025.

Este 2026, la Campaña de la Renta comienza el próximo 8 de abril de forma telemática y corresponde al ejercicio fiscal de 2025. El 6 se abre la posibilidad de hacerla por teléfono y finalmente el 1 de junio se podrá hacer de forma presencial, en estos dos últimos caso habiendo solicitado cita previa, con anterioridad.

Todos aquellos que cobrarán a través de su pensión en el año 2025menos de 22.000 euros estarán exentos de tener que realizar la declaración de la renta. Sin embargo, si con la revalorización del año pasado superas este umbral, estarás obligado a presentarla.

No obstante, si además reciben otra prestación como podría ser por ejemplo, la pensión de viudedad este límite de exención se reduce a 15.876 euros.

Podría ser posible que ese umbral se mantuviera en 22.000 euros con dos pagadores si el segundo pagador no hubiera superado la cantidad de 1.500 euros.