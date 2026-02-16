"Esta comida es maltrato", Marcelo estuvo 25 días sin comer para denunciar la mala comida que recibía en su residencia de mayores

Marcelo estuvo 25 días sin comer, como protesta por la mala alimentación que recibía en la residencia donde vive. Una huelga de hambre de la que se hicieron eco varios medios y que le ha pasado factura a Marcelo que ahora denuncia represalias de la propia residencia. Aseguran que nada ha cambiado en la residencia y que la calidad de la comida es incluso peor que antes.

"Son comidas que son incomestibles" señala Carmen Martín, familiar de uno de los residentes. "Garbanzos duros, carne que no la pueden masticar..." pescados sin descongelar, comida con exceso de grasa, fruta podrida o guisos de pésima elaboración.

Por este motivo, los residentes siguen protestando "Esta comida es maltrato" a través de carteles y publicaciones en redes sociales e incluso un pequeño blog en el que cada día Marcelo describe la comida que reciben en la residencia.

La empresa que se encarga de la comida de esta residencia ya fue multada por intentar monopolizar el mercado de comidas en diversos hospitales.

Marcelo, asegura que está recibiendo represalias por parte de la dirección de la residencia desde su huelga de hambre, sin embargo, los residentes lo tienen claro, no van a parar hasta ser escuchados. Aseguran que lo hacen por ellos pero también por aquellos residentes que no pueden alzar la voz.