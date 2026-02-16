Unos jubilados arrasan con su gira de Karaoke en las residencias

Unos jubilados de Borriol llevan un karaoke de lo más particular a las residencias. Actúan para los mayores de forma altruista, un rato en el que los residentes lo pasan bien y además también les ayuda a nivel cognitivo.

Cantan canciones de toda la vida, seleccionadas e interpretadas por ellos, con diferentes estilos desde Víctor Manuel, Manolo Escobar, desde copla a temas más contemporáneos. "Gente que no se mueve y cuando empieza la canción ya empiezan a moverse" destaca José Luis Sotelo, Presidente de la Asociación Gente Mayor Sans Bartomeu. "Algunos hasta le caen las lágrimas porque se acuerdan de sus años mozos".

El público es muy agradecido, no juzgan su arte. Este grupo de cantantes de karaoke actúa gratis y en 2025 actuaron en más de 20 ocasiones, para este año, ya tienen más 30. Estos cantantes jubilados aseguran que esto "les da vidilla" el ver como los más mayores disfrutan y de alguna forma aportan su granito de arena.