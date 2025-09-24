Un fallo en el sistema deja sin pensión a los recién jubilados

Por normal general, cuando una persona termina su vida laboral al día siguiente puede solicitar su pensión de jubilación, lo habitual en realidad es empezar los trámites con algo de antelación, para que cuando llegue el día de jubilación al mes siguiente ya se pueda cobrar la pensión con normalidad.

Sin embargo, un error en el sistema informático Alfa Premium ha dejado sin pensión de jubilación a algunos recién jubilados que acaban de terminar su vida laboral y debido al fallo no han podido cobrar esta prestación. El problema es que solucionar este traspiés burocrático podría llevar incluso meses. Así lo contaba Ignasi Muntanya en Y ahora Sonsoles.

El sistema Alfa Premium, permite hacer los trámites sin la necesidad de un funcionario. "La máquina se equivocó, no detectó un documento que había presentado y la respuesta fue 'presente usted un recurso". Lamentaba Ignasi que a pesar de la Seguridad Social reoconocía el error le obligaba a tramitar el recurso lo que le está llevando más tiempo del esperado y mientras debe ir tirando de los ahorros.

En algunos casos testimonios señalan que llevan esperando entre 7 y 9 meses a que les solucionen el problema.

¿Qué es el sistema Alfa Premium?

El sistema Alfa Premium es una aplicación que llegó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con el objetivo de automatizar el trámite y la resolución de los expedientes de jubilación. La intención era que estos fueran más rápidos y flexibles.

Su objetivo era minimizar errores y homogeneizar criterios, mejorando la calidad del servicio, que en general es así. Los funcionarios solo tenían que intervenir puntualmente.

Lamentablemnte para las personas que les ha fallado el sistema este trámite burocrático para solicitar la pensión de jubilación se está convirtiendo en un tedioso proceso.