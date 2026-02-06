¿Afecta la subida del SMI a la ayuda para mayores de 52 años?

Este 2026 se producirá una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del 3,1%, unos 37 euros al mes(518 euros anuales) alcanzando así los 1.221 euros brutos al mes divididos en 14 pagas.

Aunque todavía no ha entrado en vigor el Real Decreto que aprueba esta subida, cuando lo haga se realizará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

En cuanto al subsidio para mayores de 52 años afecta sobre todo porque una de las condiciones para poder recibir el subsidio para mayores de 52 años es que los ingresos mensuales no superen el 75% del SMI sin incluir las pagas extras, por tanto si el SMI sube, el margen de esos ingresos también se amplia y sube, lo que puede permitir que más personas puedan acceder a este requisito para solicitar el subsidio.

Por otro lado, también afecta a la cotización para la jubilación que aporta este tipo de subsidio. Como hemos explicado en anteriores ocasiones, para calcular la cotización para la futura pensión de jubilación se utiliza "como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento.", es decir, el Salario Mínimo Interprofesional.

Sin embargo, la cuantía de esta ayuda permanecerá en los 480 euros mensuales ya que esta va ligada al IPREM y no al SMI.