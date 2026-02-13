El INE revisa una décima a la baja la inflación de enero y la sitúa en el 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.

El INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 2,6 %, la misma tasa que en diciembre.

La inflación general encadena tres meses a la baja desde el máximo de octubre (3,1 %), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,5 %, además de que se sitúa tres décimas por encima de la tasa general, la diferencia más amplia desde octubre de 2024.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 3% en enero, aunque destaca el encarecimiento de productos como el huevo (30,7 %) y la carne de vacuno (16,3 %).

La electricidad sube, pero menos que hace un año

El grupo que más tiró a la baja del IPC fue el de la vivienda, cuya tasa anual bajó tres puntos, hasta el 2,7 %, por una menor subida de los precios de la electricidad, que en enero se encarecía un 3,7 % frente al 20,7 % del mismo mes de 2025.

También destacó por su influencia en el descenso de la tasa anual el grupo del transporte, cuya tasa cayó un 0,1 %, casi dos puntos menos, debido al menor precio de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Las mayores subidas de precio en enero respecto al mismo mes del año anterior fueron los huevos, un 30,7 %; el transporte combinado de pasajeros, un 26,5 %; la recogida de basuras, un 26 %; la joyería y relojes pulsera, un 24,7 %; y el transporte de pasajeros por tren, un 19,1 %.

Por contra, las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 20,6 %; los combustibles líquidos, un 11,5 %; la gasolina, un 7,4 %; los videojuegos y consolas, un 7,1 %; y el butano y propano, un 6,7 %.

El aceite de oliva subió por cuarto mes consecutivo en enero, un 3 % respecto a diciembre de 2025, aunque cayó un 24,1 % respecto a enero de 2025 y subió un 64 % respecto a enero de 2021.

La inflación mensual se mantiene

En comparación mensual, los precios de consumo cayeron un 0,4 % en enero. Los grupos con mayor repercusión negativa fueron el vestido y el calzado, por las rebajas de la campaña de invierno; y el de actividades recreativas, deporte y cultura, por la bajada de precios de los paquetes turísticos.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual positiva destacó la vivienda, a causa del incremento de los precios de la electricidad.

Lo que más subió de precio en enero fueron las hortalizas (10,3 %), las legumbres (8,7 %) y los seguro de salud (6,0 %) y lo que más bajó, el alquiler de vehículos, un 24,2 %; el vestido de bebé, un 15,8 %; y el transporte por tren, un 15,7 %.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero. Las más altas fueron las de Madrid (3 %), Cantabria (2,5 %) y Comunidad Valenciana (2,5 %), mientras que las más bajas fueron Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas con una tasa del 1,9 %.

En el mes de enero la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en el 2,4 %, seis décimas por debajo de la registrada el mes anterior, y la variación mensual cayó un 0,8 %.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca en un comunicado que la inflación sigue moderándose en línea con el objetivo del BCE y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo.

"En el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5 %, gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio", detallan las mismas fuentes.

Cambios en la cesta de la compra

El INE ha calculado el IPC de enero con la nueva base 2025, que supone una nueva clasificación de productos, la revisión de la cesta de la compra y las ponderaciones y la mejora del procedimiento de recogida y grabación de precios.

Así, para el cálculo del IPC han entrado los aguacates, los arándanos, los refrescos de té, la cerveza con limón o la radiografía, mientras que dejan de estar artículos como la corbata o el pañuelo.