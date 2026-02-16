Nace Salvia Rural para reducir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo en el entorno rural

El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real lanza Salvia Rural, su nuevo proyecto de innovación social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años que viven en municipios rurales de menos de 30.000 habitantes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

La primera ronda se pondrá en marcha en Castilla y León (provincias de Ávila y Palencia); Extremadura (provincia de Cáceres), Galicia (provincia de Pontevedra), dirigida a personas mayores de 65. Permite mejorar su calidad de vida y el envejecimiento activo, así como prevenir situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

Salvia Rural está impulsado por Fundación Santa María la Real y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación Mapfre, en el marco del Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, así como con la colaboración de diferentes administraciones públicas.

Abierta inscripción para participar desde marzo

Las personas participantes se reunirán en equipo dos días a la semana, en horario de mañana, entre los meses de marzo y mayo. El programa se dirige a personas mayores de 65 años expuestas a la soledad no deseada, el aislamiento social y digital, la dependencia o la exclusión social, prestando especial atención a mujeres mayores, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza y personas cuidadoras no profesionales.

En los grupos de acompañamiento de Salvia Rural desarrollarán el fortalecimiento de áreas como la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre. Todo ello favorece la inclusión y la participación de las personas mayores.

Estas son las ubicaciones donde se llevará a cabo, donde se puede realizar también la inscripción, así como datos de contacto:

Castilla y León

Provincia de Ávila:

Cebreros: Ayuntamiento de Cebreros. Plaza de España, 1.

Las Navas del Marqués. Biblioteca Pública Municipal. C/ Paco Segovia, 1

Provincia de Palencia:

Dueñas: Centro de Día de Personas Mayores. Plaza de la Iglesia

Guardo: Centro de Día de Personas Mayores. Paseo del Ayuntamiento, 2

Castilla-La Mancha

Provincia de Toledo:

Nambroca: Ayuntamiento de Nambroca. Plaza de la Constitución, 1

Extremadura

Provincia de Cáceres:

Montehermoso: Ayuntamiento de Montehermoso. Plaza España, 1,

Riolobos: Oficina Conec@te. Travesía Escuelas, 7

Galicia

Provincia de Pontevedra:

A Estrada: Centro Centro Sociocomunitario. C/ Plaza Martínez Anido

Más información en los siguientes teléfonos de contacto de las técnicas del proyecto en cada territorio:

- Provincia de Ávila. 621 153 504

- Provincia de Palencia: 621 19 35 05

- Provincia de Toledo: 621 153 504

- Provincia de Cáceres: 621 153 499

- Provincia de Pontevedra. 621 156 712

Envejecimiento activo y autonomía personal

Salvia Rural promueve el envejecimiento activo y saludable mediante itinerarios de intervención centrados en la persona, que combinan acompañamiento individual y grupal, formación en competencias digitales, estimulación cognitiva, promoción de hábitos saludables y fortalecimiento de redes comunitarias.

A través de esta intervención, se espera reforzar la autonomía personal, mejorar el acceso a servicios sociosanitarios y comunitarios, reducir la soledad no

deseada y prevenir procesos de institucionalización; favoreciendo una mayor participación social y una vida más activa y conectada en el entorno rural.

Buenos antecedentes

Fundación Santa María la Real lleva cerca de 25 años dedicándose a la atención de personas mayores y/o con dependencia, apostando por la innovación y adaptándose a sus necesidades en cada etapa de su vida. Desde 2001, trabaja para ofrecer espacios abiertos y seguros donde puedan vivir, compartir y disfrutar, persiguiendo así la mejora de su bienestar social, especialmente entre las personas en situación de vulnerabilidad.