¿Puede caducar un testamento?

Hemos hablado en numerosas ocasiones de la importancia de realizar un testamento, ya que siempre facilita a los herederos lo que deben y pueden hacer con los bienes que heredan. Y si te has preguntado en alguna ocasión si los testamentos pueden tener algún tipo de fecha de caducidad la respuesta es que no, en tiempo no caducan, es decir puedes haber redactado uno hace décadas y seguir vigente. Sin embargo, si puede tener validez o no dependiendo de ciertas características.

En primer lugar, un testamento deja de tener validez si por ejemplo es sustituido por otro más reciente. Hecho mediante los canales oficiales como puede ser un notario, aunque haya varios testamentos, solo será válido el que tenga la fecha más reciente.

Por otro lado, un testamento quedaría invalidado si la persona que lo ha hecho no tiene capacidad legal para testar, su contenido va contra la ley o se ha realizado de forma ilegal.

No obstante, si existe un plazo determinado para validar el testamento, sobre todo porque hay presentar el impuesto de sucesiones y este tiene una validez de 6 meses tras el fallecimiento de la persona que ha hecho el testamento. Podrían prorrogarse otros 6 meses si se solicita.

En cuanto al testamento ológrafo, es decir, aquel escrito de puño y letra por el testador, sin necesidad de un notario, tiene que tener la fecha indicada (día, mes y año) y la firma del testador. Aunque a priori son válidos, hay que presentarlos ante un notario en un plazo de 10 días si la persona que lo ha realizado fallece. Transcurridos cinco años, si no se ha realizado el proceso de validación y apertura este "caduca", pierde su validez.