La histórica banda alemana de heavy metal Accept celebra medio siglo de carrera en el Auditorio Roig Arena

La histórica banda de heavy metal Accept celebrará su 50º aniversario sobre los escenarios el 27 de noviembre en el Auditorio Roig Arena de València con la gira Half a Century of Metal.

Además de los clásicos que han definido su carrera, los alemanes también presentarán los temas de su "aclamado" álbum 'Humanoid'. La gira contará con dos bandas invitadas. Por un lado, los suecos Dynazty y, por otro, los británicos Tailgunner, dos de las formaciones más destacadas de la nueva generación del heavy metal europeo, que abrirán la noche con su potente directo, detalla la organización en un comunicado

Con más de 45 años en la escena del heavy metal, Accept ha forjado un sonido diferencial que se completa con la inconfundible voz de Mark Tornillo.

Tras el lanzamiento de Humanoid, producido por Andy Sneap, la banda se encuentra en uno de los momentos más solidos y creativos de su trayectoria, pues han logrado combinar la fuerza de su legado con composiciones actuales que son muestra de su vigencia y de su capacidad de reinvención.

Balls To The Wall, Metal Heart o Fast As A Shark son algunos de los temas que sonarán el próximo 27 de noviembre en el Auditorio Roig Arena.

Las entradas para el concierto de Accept salen a la venta el 27 de febrero a las 10.00 horas