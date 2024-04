Cómo solicitar cita previa con la Seguridad Social de forma rápida y fácil

Hace un año, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció la implantación de un número de teléfono nacional para gestionar las solicitudes de cita previa de la Seguridad Social.

Desde entonces, se ha mejorado el sistema a la hora de solucionar distintos problemas de los ciudadanos. Cabe recordar que antes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya tenía dos líneas sobre pensiones y otras prestaciones: una para información en el 91 542 11 76 y otra para cita previa automatizada en el 91 541 25 30.

Ahora, puedes pedir cita previa con el INSS durante las 24 horas del día a través de los teléfonos 91 541 25 30 o 901 10 65 70, aunque la mayor parte de los trámites con la Seguridad Social se pueden realizar de manera telemática, tanto si cuentas con certificado digital como si no. También con cita telefónica o acudiendo presencialmente a alguno de los Centros de la Seguridad Social.

Trámites | iStock

Para ello, se recomienda siempre solicitar una cita previa. Te contamos cómo.

Para obtener información y ejecución de trámites de distintas prestaciones tanto contributivas como no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital, Jubilaciones, etc., debes pedir cita con el INSS, mediante teléfono, como te hemos dicho anteriormente con esos dos números, por internet, pinchando en el siguiente enlace (con certificado digital) o en este otro en el caso de no tener un certificado digital o Cl@ve permanente.

Junto a ello y, aparte de en las propias oficinas, el INSS pone a tu disposición otros canales de atención a distancia: Uno telemático disponible las 24h los 365 días del año, tanto con certificado como sin ello, y otros telefónicos sobre el Ingreso Mínimo Vital, que funciona de lunes a viernes (no festivos), en horario de 9 a 14.30 horas (900 20 22 22), y de información general del INSS (901 16 65 65 y 915 42 11 76 de 9 a 20 horas, de lunes a viernes no festivos).

Eso sí, en este último no se dan citas previas y está más dedicado a orientación y ayuda en la utilización de los servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica y página web de la Seguridad Social, así como en los requisitos, solicitudes, documentación, procedimiento y trámites necesarios para acceder o mantener las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

Una persona mayor usando el teléfono móvil | iStock

En cuanto a los trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que te facilita información sobre afiliación, pago de deudas, autónomos, empleo de hogar o cotizaciones, si necesitas realizar una consulta presencial sobre estos temas, puedes acudir a cualquiera de sus oficinas de lunes a viernes, de 9 a 14 horas sin cita previa.

Sin embargo, recomiendan desde el Ministerio realizar los trámites de forma telefónica o telemática. Estos son los canales a la Tesorería: