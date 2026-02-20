Correos emite un sello que conmemora el 50 aniversario La Abeja Maya

Correos celebrará el 50 aniversario de la mítica serie de televisión La Abeja Maya con el lanzamiento de un nuevo sello dentro de su serie Efemérides. La televisión pública estrenó la serie en 1978 y la elegida para ponerle voz fue la actriz de doblaje Matilde Vilariño (Matilde, Perico y Periquín, Un globo, dos globos, tres globos y Vickie, el vikingo).

"Gracias a su presencia constante en televisión, Maya ha creado un vínculo emocional único, convirtiéndose en un referente educativo y de entretenimiento familiar que une a los niños de hoy con las generaciones que crecieron con su mítica sintonía", ha señalado Correos, que ha agregado que esta emisión ha contado con la colaboración de DeAPlaneta Entertainment.

Según ha recordado, La Abeja Maya es una adaptación de la obra del escritor alemán Waldemar Bonsels, que publicó en 1912 la novela Die Biene Maja und ihre Abenteuer (La abeja Maya y sus aventuras), una obra "con tintes filosóficos y nacionalistas que se eliminaron para la versión en dibujos animados".

En 1975 llegó una coproducción germano-japonesa que lanzó la primera serie animada para televisión. Nippon Animation, un estudio japonés que ya había trabajado con otras adaptaciones literarias europeas como Vickie, el vikingo, Heidi o Marco, se unió a la cadena alemana ZDF para dar vida a La Abeja Maya. Su sintonía original, con la misma música que la versión española, fue obra de Karel Gott.

Sello de La Abeja Maya | Correos I Europa Press

La serie de La Abeja Maya se tradujo a más de 40 idiomas. En 1982 se lanzó una segunda tanda de nuevos capítulos y en 2012 el personaje fue recuperado en formato 3D en una nueva serie coproducida por el grupo alemán Studio 100 y Flying Bark Productions en Australia.

En el ámbito cinematográfico, La Abeja Maya ha protagonizado las películas animadas Maya the Bee Movie (2014) y Maya the Bee: The Honey Games (2018).

En Alemania, su servicio de Correos cuenta con sellos con su imagen y varios museos incluyen referencias a ella. El parque temático Holiday Park, en Hassloch (al sur de Alemania) dispone de una zona dedicada a sus aventuras.

"A lo largo de estos 50 años, el personaje ha evolucionado, se ha reinventado y ha volado por todo el mundo, dejando una huella imborrable en la cultura pop infantil. Este sello está dedicado a una de las marcas más queridas y reconocibles del entretenimiento europeo, que ha sabido crecer con su audiencia, manteniendo vivos los recuerdos del pasado mientras sigue formando parte del presente de la animación infantil", ha indicado Correos, que emite 75.000 sellos con un valor postal de 2,65 euros el sello.