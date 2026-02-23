España aprueba "raspado", en el Índice Global de Pensiones

Ante un planeta que está cuya mayoría de habitantes es cada vez gente más mayor es vital que los sistemas puedan proporcionar una calidad de vida digna. Cada país tiene su propio estilo de vida, su economía, por lo que los sistemas de pensiones varían mucho entre ellos. El Índice Global de Pensiones realizado por Mercer CFA Institute aporta datos sobre 52 sistemas de pensiones de todo el mundo.

Para este análisis considera más de 50 indicadores y se basa en la percepción de cada país de tres pilares:

La adecuación: la capacidad de cada sistema de proporcionar ingresos a los jubilados para mantener un nivel de vida digno

La sostenibilidad: donde evalúan si el sistema puede mantenerse financieramente a largo plazo teniendo en cuenta la economía y el envejecimiento poblacional

La integridad: donde se valora la transparencia, el Gobierno y la protección contra los fraudes dentro del sistema.

Teniendo estos parámetros en cuenta, el Índice Global de Pensiones destaca tres países europeos, a los que les otorga la calificación A como los mejores en cuanto a su sistema de pensiones que son en primer lugar los Países Bajos, en segundo lugar Islandia y en tercer puesto Dinamarca.

En esta lista España obtiene una calificación de C+ y se sitúa en el puesto número 26 de una lista de 48. Destaca que tiene una buena estructura y unos buenos principios, sin embargo, también tiene carencias que si no se toman en cuenta puede tener terribles consecuencias a largo plazo.

En cuanto a adecuación obtiene un puesto alto ya que se sitúa en el número 6 de la lista, pero baja hasta el 45 en sostenibilidad. En cuanto a Integridad España se sitúa en el puesto 19.

Según este análisis para mejorar el sistema de pensiones español habría que ampliar la cobertura por parte de los empleados a tener planes de pensiones mediante la afiliación o inscripción automática, incrementando así el nivel de cotizaciones y activos. O

aumentando la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida, entre otras ideas.