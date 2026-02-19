Barcelona declara una ayuda para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años

Aunque en España es habitual que las personas mayores de 55 años tengan vivienda propia, según el último VI Barómetro del Consumidor Senior de Mapfre, son 8 de cada 10. Sin embargo, existe un 11% que viven en alquiler a precio del mercado. Tal y como está el mercado de la vivienda tanto a la hora de alquilar como comprar, con precios muy altos, convierte a los pensionistas en personas vulnerables al no poder afrontar estos pagos.

Ciudades como Madrid o Barcelona tienen precios prohibitivos a la hora de alquilar una vivienda y en muchas ocasiones la pensión de jubilación no da.

El consistorio de Barcelona ha decidido tomar cartas en el asunto y anunció a través de su alcalde Jaume Collboni en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 que facilitará el acceso a la vivienda a los mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad y en familia monoparentales, con ayudas para este fin de 400 euros.

Europa Press se hacía eco de estas declaración donde el alcalde explicaba que esta ayuda tendrá como objetivo que la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda "complementar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos".