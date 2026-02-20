La radioterapia más corta y cómoda mejora la calidad de vida de mujeres mayores con cáncer de mama temprano

Investigadores del grupo de Investigación clínica, molecular y tecnológica en Oncología Radioterápica de Ibima Plataforma Bionand, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han demostrado que es posible reducir de forma segura y efectiva el número de sesiones de radioterapia en mujeres con cáncer de mama en fases iniciales.

El estudio, liderado por Isabel García Ríos y María Jesús García Anaya, junto al investigador responsable del grupo, Jaime Gómez-Millán, y otros especialistas del equipo, respalda el uso de un esquema innovador de radioterapia ultra-hipofraccionada, que consiste en administrar una sola sesión por semana durante cinco semanas, en lugar de los tratamientos diarios habituales.

La investigación analizó a 334 pacientes tratadas entre 2007 y 2019, con una edad media de 77 años, todas ellas operadas previamente de cáncer de mama y tratadas con radioterapia sobre el pecho completo, han indicado desde Ibima.

El objetivo era comprobar si concentrar el tratamiento en solo cinco sesiones semanales ofrecía los mismos resultados que los esquemas tradicionales, mucho más largos y exigentes.

En cuanto a los datos han señalado que el control del tumor a los tres años fue del 98,7%; la supervivencia global alcanzó el 90%; y el 99,7% de las pacientes completó todo el tratamiento.

Estos resultados confirman que el tratamiento no solo es eficaz, sino que además facilita enormemente que las pacientes puedan seguirlo sin abandonos.

Alivio físico y emocional para mujeres mayores

Uno de los aspectos más destacados del estudio es su impacto en la calidad de vida. Muchas de las pacientes incluidas tenían movilidad reducida, otras enfermedades asociadas o vivían lejos del hospital.

De hecho, más del 60% residía fuera del área metropolitana de Málaga, lo que hacía especialmente duro acudir a sesiones diarias. Reducir las visitas al hospital supone menos cansancio, menos estrés y menor impacto emocional, algo clave en mujeres mayores o frágiles. Esta forma de tratar el cáncer pone a la paciente en el centro, sin renunciar a la eficacia médica.

El equipo comparó dos niveles de dosis y concluyó que el esquema de 28,5 Gy (5,7 Gy por sesión) es el más recomendable, ya que provoca menos efectos secundarios a largo plazo, como la fibrosis crónica, que puede afectar al tejido mamario.

Además, a diferencia de otros estudios internacionales, este trabajo incluyó casos clínicos más complejos, como pacientes mastectomizadas o con irradiación de ganglios, lo que amplía el uso de esta técnica a un mayor número de mujeres.

Por último, han destacado que este avance consolida a la oncología radioterápica malagueña como referente en tratamientos más cortos, personalizados y centrados en el bienestar de las pacientes, especialmente en aquellas de mayor edad. "Una muestra clara de que la innovación médica no solo consiste en curar, sino también en cuidar mejor", han señalado.