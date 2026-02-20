La Guardia Civil explica qué contraseñas hay que evitar usar en nuestros dispositivos por no ser seguras

Estamos en plena era tecnológica y prácticamente para casi cualquier cosa necesitamos un usuario y una contraseña, ya sea para cualquier trámite del banco, para entrar en una plataforma de streaming e incluso para hacer trámites con la Administración, el problema es que a veces recordar esas contraseñas puede ser un verdadero dolor de cabeza y mucha gente opta por repetir varias veces la misma, lo que puede resultar en un grave problema de seguridad.

Para evitar posibles ciberataques en nuestro entorno digital la Guardia Civil ha compartido algunos ejemplos de contraseñas que no debemos utilizar ya que pueden poner en riesgo nuestros datos, al robar información personal, afectar incluso a nuestra reputación si acceden a nuestras redes sociales o incluso nuestro dinero si lograran descifrar nuestras credenciales bancarias.

Las principales contraseñas que debemos evitar son porque no son seguras son números consecutivos, una de las más habituales, la más usada y también la más fácil de piratear es la 123456. En esta misma línea estaría también el uso de letras consecutivas del teclado Qwerty, como podría ser asdfg. Tampoco el uso de palabras comunes que podamos encontrar en el diccionario como la propia palabra: contraseña.

Tampoco aconsejas usar nombres propios, el propio número de teléfono o DNI, ni fechas que tengan un significado especial, como cumpleaños o aniversarios.

Los piratas informáticos son capaces de averiguar todos estos datos con facilidad por lo que usarlos como contraseñas son formas sencillas de abrirles las puertas a nuestra información digital.

¿Cómo hacer una contraseña segura?

Los expertos como el Incibe lo mejor es crear contraseñas fuertes y robustas. Aconsejan que estas sean de al menos 8-10 caracteres, cuanto más larga mejor.

Que exista una combinación de caracteres alfanuméricos, con mayúsculas y minúsculas. Es importante además no repetir las contraseñas en diferentes sitios. Si tu problema es memorizarlas todas, recuerda que existen herramientas como un gestor de contraseñas que te puede ayudar.