La Comunidad de Madrid refuerza el empleo senior y crea la figura del Mentor Formador

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert ha presentado una nueva iniciativa para fomentar el empleo en adultos mayores.

El objetivo es seguir aprovechando el talento senior, a pesar de la existencia del edadismo laboral, una discriminación por motivos de edad que se enquista entre los mayores de 55 años a la hora de buscar y encontrar un empleo pese a tener experiencia y capacidades.

Madrid quiere aprovechar las capacidades de estos profesionales desempleados para dar respuestas a "las necesidades del tejido productivo". Para fomentar la contratación de estos profesionales senior, Madrid prepara un plan con incentivos de hasta 7.500 euros por contrato indefinido, donde cada compañía incluso podrá beneficiarse de hasta 10 contratos anuales. Con esto pretenden reforzar plantillas y que estos trabajadores aporten conocimientos y lealtad.

Por otro lado, el gobierno regional también crea la figura del Mentor Formador, una persona que garantiza la transmisión de conocimientos a personal más joven, creando una colaboración intergeneracional. Los seniors aportan su experiencia en la gestión de crisis mientras que los jóvenes les ayudan con las nuevas herramientas digitales.

Para los emprendedores seniors, podrán contar con la ampliación de la Tarifa Cero para los autónomos mayores de 52 años. Está pensado para fomentar el trabajo entre autónomos que dejen de cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 52. Podrán recibir hasta 480 euros al mes además de la subvención del 100% de sus cotizaciones.

También han destacado que en las oficinas de empleo habrá personas especializadas en personas con más de 45 años que les ayudarán a ajustarse a los perfiles que demandan las empresas.